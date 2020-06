Efter vårens kraftiga uppgång för Socialdemokratin har opinionen nu i juni börjat vända nedåt igen. De partier som backar i Sifo är S, C och MP.

De partier som ligger högre än valresultatet 2018 är S, V, SD och KD.

Två av partierna i regeringsblocket ligger under fyra procent, L och MP. Dessutom ligger C klart under valresultatet.

De som gynnats av januariöverenskommelsen, JÖK, är alltså de två röda partierna, medan samarbetspartierna L, MP och C har tappat väljare.

De tre oppositionspartierna har tillsammans ökat med 1,4 procentenheter jämfört med valet. Mest av dem SD.

Eftersom två av regeringssidans partier inte klarar spärren på fyra procent är det mycket jämt mellan regeringssidan och de tre oppositionspartierna, om Sifo-mätningen räknas om i riksdagsmandat, 177-172.

TABELL

Sifo juni (jmf med maj) jmf med valet

Socialdemokraterna 30,0 procent (-1,7) +1,7

Vänsterpartiet 9,6 procent (+0,6) +1,6

Centerpartiet 7,0 procent (-0,2) -1,6

Miljöpartiet 3,5 procent (-0,4) -0,9

Liberalerna 3,4 procent (oförändrat) -2,1

Moderaterna 19,5 procent (+0,9) -0,3

Sverigedemokraterna 18,9 procent (oförändrat) +1,4

Kristdemokraterna 6,8 procent (+0,7) +0,3

Mätningen bygger på intervjuer med 7 578 personer via telefon eller genom webbpanel. De genomfördes under perioden 1–11 juni. Frågan som ställdes var: ”Vilket parti skulle du rösta på i riksdagsvalet om det var val i dag?”