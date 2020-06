Länge hade Sverige världens bästa pass eftersom det öppnade portarna globalt, men nu kan svenskarna inte ens resa till europeiska grannländer.

Det fall i prestige och anseende som Sverige råkat ut för analyseras av New York Times, världens ledande vänstertidning. Rubriken anger tonen: ”Sweden Tries Out a New Status: Pariah State”.

5.000 döda – ”det är otroligt”

Tidningen citerar kända nordiska politiker, som förre norske statsministern och socialdemokraten Gro Harlem Brundtland, som också varit chef på WHO. ”När man ser 5.000 döda i Sverige och 230 i Norge, är det otroligt”.

Tidningen berör utöver skillnader i coronastrategi också demografiska skillnader i Norden.

”En hel fjärdedel av alla i Sverige är nu migranter. Danmark har gått i motsatt riktning och infört stränga begränsningar för migration och kräver att invandrare assimileras.”

Skillnaderna i syn på invandring och brottslighet har skapat en klyfta mellan Danmark och Sverige som inte varit större sedan första världskriget, säger danske journalisten Jacob Nielsen vid Altinget.

”Vi förväntas sitta här i vårt hörn och skämmas”, säger Åsa Linderborg vid Aftonbladet enligt New York Times.

Svensk politik i 30 år måste skärskådas

Ja, den här coronapandemin ger skäl att utvärdera så mycket mer än hanteringen av viruset. Vi har låtit våra pass missbrukas i tiotusental utan att regeringen gjort mer än fjantiga åtgärder så att bedrägerierna kan fortsätta. Det är bara ett litet exempel på hur gruvligt illa skött det här landet numera är.

Förmodligen är det endast om utlandet uppfattar och belyser förfallet, som vi själva i landet är beredda att erkänna att något är svårt galet.

När till och med en vänstertidning som New York Times, och socialdemokratiska statsministrar i grannländerna häpnar över ansvarslösheten, kan man inte fortsätta säga att Jimmie Åkesson överdriver och smutskastar.

Något är ruttet i Sverige. Vi måste börja göra något åt förruttnelsen istället för att fortsätta dividera om det luktar illa eller inte.