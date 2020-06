Vi har aldrig fått något gratis. Svenska folket har slitit hårt för att bygga upp den välfärd och trygghet som vi i nutida generationer tar för given. Så att, likt ”Black lives matter” och andra våldsamma extremister, tala om vita svenskar som privilegierade är lögn, skriver gästkrönikören Roger Sahlström.

Det är extremt provocerande då grupper och opinionsbildare lägger fram idén om att svenskar helt enkelt bara fått sin välfärd serverat på ett silverfat. Det är historielöst och ett ohederligt påstående. Svenskarna har aldrig fått något gratis och har verkligen fått arbeta och offra mycket för att kunna bygga det samhälle vi har i dag. Det var tunga arbete som gjorde att vi numera slipper benämnas lort-Sverige.

Att kalla dagens svenskar för privilegierade är en ren lögn. Ett privilegium är en exklusiv rättighet som ges till en viss person eller grupp bl a av staten. Få svenskar har i dag ett sådant privilegium tilldelat sig. Men det finns några. De som lyfter konstnärslön är en grupp som fått en sån exklusiv rättighet, nämligen förmånen att få pengar från staten, en statlig livslång inkomstgaranti utan krav på motprestation.

Unga afghaner är en annan priviligerad grupp som staten valt ut och som getts rättigheter andra inte har.

Sverige var ett urfattigt land

Svenskarna glömmer fort, och våra nya svenskar verkar inte veta att det är inte så väldig länge sedan Sverige var ett litet skitigt U-land som till och med fick nödhjälp från omvärlden. Nödåren 1867–69 var så illa att det i illustrationer från denna tiden visar hur folk äter bark och suger på skosulor för att få sig något i magen. Dagens unga verkar ha missat att se liknande skildringar i exempelvis Vilhelm Mobergs ”Utvandrarna”. Dagens unga är historielösa i hög grad.

Tusentals svenskar dog i svält och sjukdomar kopplade till svälten och statistik visar att det 1869 dog så många som 14 000 fler svenskar än under ett normalt år, vilket gjorde detta till det utan tvekan värsta av de tre nödåren. Under åren 1867–69 dog det sammanlagt ungefär 27 000 fler människor än det annars skulle ha gjort till följd av nöd och svält.

Nu kanske en av de “goda” vill dra argumentet att det var länge sedan det där. Ja, men då kan vi hoppa fram till 1917. Då var bristen på mat bland vanligt folk så stor att det till slut ledde fram till upplopp och hungerkravaller i Stockholm.

Sverige var länge ett land där folk ofta gick hungriga. Missväxt, politiska beslut och mycket annat gjorde att människor svalt. Sverige var orättvist på så många olika plan. Att vi tog oss ur detta kan vi faktiskt tacka socialdemokraterna för. Så helt värdelösa är de inte.

Barnarbete var inte ovanligt

De reformer och förändringar som socialdemokraterna då införde ska vi vara innerligt glada och tacksamma över. För de gjorde Sverige till ett bättre land. Men vi måste komma ihåg var vi kom ifrån, varför vi har det vi har idag. Utan en koppling eller förståelse till detta så kommer vårt land, vår kultur och samhälle snart bara rinna bort.

Den som inte förr i tiden slet och strävade på gårdarna satt fast på en industri där de fick arbeta hårt för brödfödan. Det var så illa ställt i Sverige, så för att överleva så tvingades man till och med att skicka sina barn att arbeta i gruvor och industrier.

”Barnen fick knuffa de tunga kolvagnarna genom trånga gångar, som bland var så låga att de skrapade sina ryggar mot gångens tak där de tog sig fram”, har exempelvis DN skrivit om historiska källor under rubriken Utbrett barnarbete i Sverige på 1800-talet.

Barn på fattiggård i Bergslagen 1913. (Nordiska museet)

Det var inte ovanligt att barn arbetade i upp till 12 timmar i gruvorna och arbetsveckan var oftast 6 dagar, men ibland jobbade barnen alla dagar i veckan.

År 1833 infördes en lag om att barn under nio år inte fick arbeta. År 1846 infördes lag som förbjöd barn under 12 år att arbeta i fabriker. Något år senare kom förbud mot nattarbete för barn, men lagarna åtföljdes inte. Men det fanns ingen som kontrollerade detta. Först i och med 1912 års arbetarskyddslag fick vi effektiva bestämmelser kring den industriella barnarbetet, berättar boken ”Då barn var lönsamma” (Tiden, 1980).

År 1949 infördes den lag som gäller än i dag. Den lagen säger att inga barn under 14 år får arbeta. För industriarbete är gränsen 15 år. Dessutom får arbetstagare under 18 år inte jobba mer än 10 timmar per dygn.

Lort-Sverige och slavarbete

Alla som i dag bor i Sverige borde skriva in ”Lort-Sverige” i Google eller gå till ett bibliotek och låna en bok om ämnet. Lort-Sverige var en uppmärksammad serie med tio reportage av Ludvig ”Lubbe” Nordström, som sändes i Radiotjänst år 1938. Serien vållade uppmärksamhet och en debatt uppstod kring de bostadssociala bristerna som rådde i Sverige då. Serien kan nog ses som en aning propagandistisk, men den ger ändå en bild av hur skitigt och dåligt det var i många delar av landet.

De svenska slavarna. Ja, nu kanske ni tycker att jag tar i. Men jag anser absolut att det går att kalla statarsystemet för slaveri.

Sverige hade en form av slavarbete ända fram till 1945, nämligen statarsystemet. En statare var förr i Sverige oftast en lantarbetare, som fick en stor del av sin lön (stat) in natura av en husbonde. Systemet med statare var ett sjukt orättvist system där människor utnyttjades. Systemet var mer eller mindre utformat på så sätt att oavsett hur mycket du än slet så var du skyldig arbetsgivaren något, eftersom lön sällan betalades ut i rena pengar. Så för att få de förnödenheter man behövde fick man ofta vända sig till husbonden för att på kredit få handla i gårdsbutiken.

Historielösheten är hånfull

Barnarbetare, nödlån, brödköer, ransonering. Detta var inte så väldigt länge sedan, och att i dag pompöst kräva sin rätt utan att förstå hur detta land byggts upp är hånfullt. Inte bara mot de svenskar som byggde landet, utan ett hån mot dem själva som i dag historielöst kräver sin plats och rätt.

Ja, ni nya svenskar ska vara tacksamma över att människor här en gång i tiden slet i gruvorna, i skogen, på fälten och på industrierna. Det är deras svett och kroppsarbete som ger er möjligheten att i dag spotta och håna allt ni ser omkring er.

Svensken har aldrig fått något gratis

Svensken har aldrig fått något gratis. Det är slit och strävan som gjort det möjligt att ha de system som vi idag kallar för välfärd. Det är ett hån mot de som byggde landet, ett hån mot de som försöker bevara det om man tar välfärden för given.

Det vi i dag får som “gratis” i form av skola, vård, omsorg och annat är för att någon har slitit och arbetat. Välfärden och de ekonomiska trygghetssystemen finns inte där för att vi önskar att de finns, det är inga naturlagar som upprätthåller dem, utan för att vi än så länge har ekonomiska möjligheter att upprätthålla dessa system. Välfärd är inte något som bara finns gratis. Hade det varit så enkelt att välfärd och trygghet bara poppade upp gratis så hade det inte varit svårare än att skicka välfärd till fattiga länder, och många problem skulle ha lösts.

Svenskarna kommer ur en situation där de socioekonomiska förutsättningarna var extremt dåliga, och med rådande logik så borde alla svenskar i dag bränna bilar och kasta sten på ordningsmakten. Så hur många svenskar kastar i dag sten på poliser pga oförrätter i historien? Hur många svenskar går man ur huse och bränner ner privat egendom för att deras farföräldrar arbetade 16 timmar per dag och var hungriga?

Nu avvecklas välfärden

Under åren så har svenskarna fått genomlida stora neddragningar inom de system vi betalat skatt för, såsom skolan, vården, omsorgen och tryggheten. Vi har gått från att vara ett av världens tryggaste och bästa länder, till att idag vara ett land med sprängningar, skjutningar, en tsunami av våldtäkter, en havererad skola vård och omsorg. Coronakrisen visade verkligen exakt hur dåligt ställt det är i landet. Så här långt i krisen har vi klarat oss utan att landet gått under. Men det har kostat liv och lidande.

Många saker har blivit bättre och många saker har blivit väldigt mycket sämre. Trots detta så har de allra flesta svenskar hårt arbetat vidare. För det är nämligen så man gör.

Det är dags, och verkligen på tiden, att de vuxna kliver in i rummet. Det får vara slut med ohederliga och historielösa aktivister som skriker sig till saker. Barn gör så, skriker sig till saker. Att med infantila utspel förstöra den politiska och det parlamentariska samtalet gör dig helt klart kvalificerad till att inte få respekt för ditt tyckande och tänkande. Utomparlamentariska skrikmetoder hör inte hemma i ett civiliserat samhälle.

Var finns ledarskapet?

Varför saknas det ledare, varför saknas det idag politiker och opinionsbildare som sätter ner foten och argumenterar mot det vansinne som går genom landet och världen? Jag vill ha ledare och opinionsbildare som står upp för något som bygger en framtid, som skapar hopp och sammanhållning.

Nu vill jag inte skapa osämja eller polarisering eftersom vi är på väg mot en av de mest svenska högtider vi har, men skärp er, väx upp och må regngudarna vara frånvarande under er midsommar.

Roger Sahlström

