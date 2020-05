Barack Obama är nervös för att hans manipulationer av djupa staten ska avslöjas, sedan ännu ett åtal som hans medarbetare trixat fram blivit nedlagt. När han nu offentligt kritiserat sin efterträdare, slår Donald Trump tillbaka med full kraft och talar om ”Obamagate”.

KOMMENTAR. I förra veckan lades ytterligare ett åtal ner i ”ryssfrågan”, de påstådda misstankar som media har drivit i mer än två år om samröre mellan Trump och Ryssland, men som visat sig vara manipulationer från den djupa staten under Obamas sista månader i Vita huset.

#Obamagate trendar i sociala medier sedan president Donald Trump gått till motoffensiv mot sin företrädare Barack Obama.

Skälet till att Obama uttalar sig är att hela hans eftermäle hamnar i dålig dager efter det nedlagda åtalet mot Trumps säkerhetsrådgivare Michael Flynn.

Demokraterna accepterade inte valförlusten 2016

Den avgående presidenten agerade i maskopi med den djupa staten för att sabotera för Donald Trump genom att åtala hans tillträdande säkerhetsrådgivare.

Demokratiska partiet med Barack Obama i spetsen accepterade aldrig valförlusten 2016. Man har som dåliga förlorare använt de sista månaderna vid makten i Vita huset för att sprida konspirationer och snärja den tillträdande presidenten i juridiska fällor.

Michael Flynn tvingades avgå efter bara några veckor på posten, eftersom åtal väcktes mot honom. FBI under ledning av James Comey konspirerade mot Trump, bland annat genom olaglig avlyssning av Trumps valkampanj. Åtalet mot Flynn lades ned förra veckan eftersom det kunde konstateras att FBI ägnat sig åt en sorts politisk ”brottsprovokation”. Man fick Flynn att hemlighålla något under förhör, som han under ed borde sagt. Men FBI visste redan allt, så det fanns inget som Flynn kunnat dölja.

Obamas fasad börjar rämna

Obamas administration lyckades alltså inte få Flynn åtalad, och nu börjar fasaden rämna för Barack Obama. Det är därför han inte kunnat hålla tyst, utan kommenterat nedlagda åtalet med att det ”visar att Trump-administrationen riskerar lag och ordning i USA”.

Det är ju mer uppenbart att Obama undergrävt rättsstaten genom att låta den federala polisen agera i partipolitiska syften för att sabotera motståndaren som vunnit val.

Donald Trump har inga problem att gå till motattack mot Obama. Och Trump håller, vilket ingen borde förvånas över, inte igen på krutet. Trump menar att Obamas manipulationer och olagliga avlyssning av presidentkampanjen är värre än Watergate. Det är detta han nu kallar ”Obamagate”.

Djupa staten går förlorarnas ärenden

Den 5 januari 2017, två veckor innan Donald Trump skulle svära presidenteden och tillträda, hade avgående president Barack Obama möte med den djupa staten: chefen för federala polisen FBI James Comey, chefen för nationella säkerhetstjänsten James Clapper och chefen för underrättelsetjänsten CIA John Brennan.

Dessa herrar talade ständigt, i flera år, i medierna om vilket hot ”misstänkt” samröre mellan Trump och ryssar utgjorde för USA:s säkerhet. Något som var ren bluff, vilket har konstaterats på tydligast uppenbara vis med Mueller-utredningen, som Demokratiska partiet inte kunde använda för att starta riksrättsprocess (man valde ett telefonsamtal med Ukrainas president istället – och misslyckades.)

Att Obama nu börjar känna sig så trängd att han kommenterar dagspolitik och går till angrepp mot sin efterträdare är intressant.

Kanske har Barack Obama gjort en ny dundertabbe i sin relation med Donald Trump. Den första var när Obama på journalistkårens middag 2011 hånade Trump. De som känner Trump säger att det kan varit den pinsamheten som fick honom att ställa upp i presidentvalet – för att visa vem som skrattar sist.

Obamagate kan vara i nivå med Watergate

Genom att nu utmana Trump kan Vita huset komma till slutsatsen att man behöver gå till botten med Obamas fasoner under valåret 2016 och därefter. Det luktar faktiskt väldigt illa om turerna i Obamas Ovala rum. De kanske kan vara lika stort maktmissbruk som Richard Nixons. Medan Nixon iscensatte inbrott för att inhämta information om motståndare, har Obama sett till att polisen begått olaglig avlyssning av motståndare och låtit officiella chefer i säkerhetstjänsten bedrivit kampanj mot valvinnande president i medierna.

Har Trump något att vinna på en sådan vendetta? Han brukar vinna vendettor. Och enligt Gallup har Donald Trumps förtroende ökat till 49 procent (+6) den senaste tiden.