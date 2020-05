CNN har bildat global expertpanel om coronapandemin där svenska Greta Thunberg ingår. Reaktionerna har inte låtit vänta på sig.

När tv-kanalen CNN sätter upp en expertpanel på temat ”Fakta och oro” som ska svara på frågor om coronaviruset, har man valt ut fyra experter. En tidigare sjukvårdspolitiker, en tidigare chef på amerikanska Folkhälsomyndigheten, en TV-doktor och aktivisten Greta Thunberg.

Reaktionerna i sociala medier har varit starka. New York Post rapporterar att Greta Thunberg själv har varit tyst under stormen om hennes nya roll som virusexpert. Men för några veckor sedan uttalade hon sig.

– Coronapandemin är liksom klimatkrisen en kris för barnens rättigheter, sa Thunberg.

Enligt Forbes har det skapat förvirring bland både kritiker och supportrar till Greta Thunberg att hon av CNN utsetts till virusexpert.

Och Washington Times rapporterar att CNN fått kritik för val av experter, men citerar en skådespelare som förklarar agerandet, ”Hon lockar fler tittare”.

Här är några kommentarer på Twitter:

– This really is a perfect example of the mindset of CNN. Use a 16-year-old know- nothing as an expert on coronavirus.

– What do Greta have to add to a discussion about Covid?

– She’s not there for the Facts part, she’s there for the Fear.

– Cuz a teenager best known for skipping school is who CNN considers an expert virologist.

– CNN hits peak stupid, taps GretaThunberg for COVID19

– Hahaha, Greta Thunberg? You’re turning to a child who has no knowledge on anything? But doesn’t surprise me.

– She’ll fit right in at CNN.