Demokratiska partiet hoppas att den virusorsakade lågkonjunkturen ska kosta Donald Trump valet i november. Men mycket talar för att han tvärtom kan stärka sin position i väljarkåren.

I USA har delstaternas guvernörer stor makt i inrikespolitiken. De demokratiska partiets guvernörer försöker nu sabotera Trumps politik så att läget blir värre än det skulle kunna vara. Allt för att minska presidentens chanser att bli omvald.

Det menar konservativa magasinet American Spectator i Why Trump Will Win the Post-Pandemic Election.

”Väljarna är väl medvetna om att demokraterna motiveras av egenintresse. I en ny mätning från Harvard Caps/Harris svarar 60 procent av väljarna att demokratiske talmannen Nancy Pelosi sätter ’parti före landet’. Väljarna vet också att Trump vill påbörja öppnandet av landet efter alla nedstängningar. Nyhetsbyrån AP rapporterar att president Donald Trump givit guvernörerna en plan för återhämtning från den ekonomiska skada som coronapandemin orsakat.”

American Spectator skriver att demokratiska guvernörer kommer att göra motstånd, men 22 miljoner amerikaner har förlorat jobbet på grund av delstaternas nedstängningar. Många har redan börjat protestera, som i North Carolina, Kentucky, Michigan och Virginia. Dessutom har stämningar lämnats in mot demokratiska guvernörer där deras nedstängningar anklagas för att bryta mot konstitutionen.

”Cyniskt partiska demokrater kommer varken att kunna hålla sina väljare inlåsta i sina hem eller behålla deras förtroende. Trumps instinkt kommer att bekräftas och han kan stärka sina kort som sittande president genom att övertyga väljarkåren att inte falla för fler demokratiska skurkstreck.”

Kampanjen för den – i praktiken utsedde – demokratiske presidentkandidaten Joe Biden har inte vunnit några framgångar. ”Bidens oansvariga retorik om covid-19 har bitit honom i baken. Hans valreklam har försökt exploatera krisen och har varit oärliga. Resultatet blev att han bidrog till panik och till den ekonomiska nedgången. Det har satt honom i en oöverstiglig nackdel i insamlingsarbetet av kampanjmedel.”

De flesta medier kommer att vara partiska till Bidens fördel, men Trump har visa sociala medier direktkontakt med väljarna.

”Det är därför demokrater är så angelägna om att stänga ner ekonomin. Deras enda hopp är att skulden för en coronaorsakad recession ska hamna hos Trump. Men som vanligt underskattar de klokskapen i väljarkåren och presidenten själv.”