Donald Trumps motståndare i höstens presidentval, Joe Biden, är känd för att låta grodor hoppa ur munnen. Men nu slår han rekord och myntar nya märkliga fenomen som väckt stor uppmärksamhet.

Det har blivit en riktig ”snackis”. När Joe Biden intervjuades i direktsändning tidigare i veckan föreslog han att USA behöver mer ”ekonomiska samlag runt om i världen” (economic intercourse around the world).

Joe Bidens analogi trendade på Twitter efter intervjun. Han fick många humoristiska och syrliga kommentarer.

– Vilket slags kondomer behöver man för att ha ekonomiskt samlag?

Några andra kommentarer, som gör sig bäst på originalspråk:

– ”Economic Intercourse” is when the Democrats want to screw us by destroying the economy.

– He is wanting economic intercourse, that’s a lot of places to cover, you women supporting him better get ready.

– Was this “economic intercourse” consensual?

– Economic intercourse….sounds hot.

– Living in the age of “economic intercourse” I’m still not getting any!

– Economic intercourse occurs when our elected leaders bend our country over and let China and the rest of the world screw us economically.

En del försvarar Joe Biden med att ordet ”intercourse” i sin ursprungliga form handlade mer brett om ”umgänge” och att Biden därför inte sa något felaktigt. Men andra svarar att yngre generationer aldrig förknippar ordet med annat än sex.