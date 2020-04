Medan USA hårt kritiserar Kina för att ha släppt lös coronaviruset, censurerar höga EU-företrädare ny rapport inom EU som avslöjar att Kina ägnar sig åt desinformation och påtryckningsoperationer för att dölja sitt ansvar för coronapandemin.

KOMMENTAR. Kraftiga påtryckningar från Kinas kommunistparti får Europeiska unionens politiker att lindra den sakliga kritiken mot Kina. Kommunistregimens officiella representanter bedriver desinformation om pågående pandemi i dokument, korrespondens och intervjuer. Det rapporterar New York Times i Pressured by China, E.U. Softens Report on Covid-19 Disinformation.

Av oro för kinesiska repressalier har EU:s högsta ledning fördröjt och försvagat den rapport som kartlägger Kinas agerande. Därmed intar EU en helt annan inställning till Kina än den mer ansvarsutkrävande linje som Trump-administrationen intar.

Förödande kritik av Kina

Det ursprungliga originalet till EU-rapporten, som tidningen kommit över, visade hur Peking reagerat snabbt och hårt för att stoppa västerländsk kritik av den kinesiska pandemibehandlingen. Den visar hur Peking anstränger sig för att begränsa omnämnanden av virusets ursprung i Kina, delvis genom att falskeligen skylla USA för att sprida sjukdomen internationellt.

Rapporten noterade att Peking hade kritiserat Frankrike som långsam reaktion på pandemin och framfört falska anklagelser om att franska politiker använde rasistisk kritik mot chefen för Världshälsoorganisationen, WHO.

Kina lyckas blockera EU-rapporten

Kina agerade för att blockera publicering av denna rapporten. Och man lyckades få EU att dra tillbaka rapporten sedan höga tjänstemän beordrat att språket ska mildras före publicering. Detta eftersom Kina hotat med reaktioner, avslöjar New York Times som läst interna mejl.

Meningen om att Kina ägnar sig åt global desinformation kring coronapandemin ströks av EU. Likaså att Kina falskeligen anklagat Frankrike för rasism mot WHO.

Tjänstemän som såg vad som hände protesterade mot att EU ägnar sig åt självcensur för att tillmötesgå kommunisterna i Kina.

EU framstår som u-land

New York Times beskriver maktkampen om rapportens formuleringar som en del av en bred, global kamp om synen på coronaviruset och Kina. ”Och det kommer i en tid då Europeiska unionen hoppas få handelsbidrag från Peking och återställa en förmånlig relation när pandemin har gått”, skriver Matt Apuzzo som är tvåfaldig vinnare av journalismens högsta utmärkelse, Pulitzer Prize.

I hans rapportering framstår EU som ett u-land som försöker fjäska för Kina för att få mer biståndspengar.

EU-topp ljuger om rapporten

Dessutom ljuger EU-företrädare om att rapporten inte omarbetats för att tillgodose kommunisternas krav.

Talespersonen Peter Stano sa i fredags att rapporten inte hade försenats. Men i tisdags sändes ett internt gruppmejl ut inom EU med rubriken: ”Klar för publicering”. Men Esther Osorio, en senior medarbetare till EU:s utrikesminister Josep Borrell (socialist), förbjöd publicering innan redigering genomförts. Något som framgår av den mejltrafik New York Times kommit över.

”Medan taktiken från Ryssland är att underminera förtroendet för regeringar i väst, fokuserar Kina mer på att omforma synen på coronaviruset för att slippa skuld för pandemin”, skriver Matt Apuzzo.

EU:s agerande skapar en fruktansvärt praxis, säger missnöjda EU-tjänstemän som får sitt vetenskapliga arbete censurerat av EU-politiker.