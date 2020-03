Några signaler om att Sverige ska sluta ta emot asylmigranter på grund av coronapandemin har inte regeringen gett. Det har däremot andra länder gjort.

Sverige har enligt färsk statistik från Migrationsverket hittills i år under januari och februari tagit emot 3 294 ansökningar om asyl. Man har också fått in 7 094 ansökningar om familjeåterföreningar, rapporterar Nyheter idag. Många av dessa kommer från eller via Iran där smittspridningen av coronaviruset är omfattande.

I andra länder har man fattat beslut om att stänga gränserna för asylsökande. I Ungern gäller asylstoppet på obestämd framtid, rapporterar Busnessinsider. Man uppger också att det asylstopp som Grekland tidigare meddelade i samband med att Turkiet öppnade gränsen också är ett sätt att stoppa coronavirusets spridning.

Hittills har regeringen inte givit något besked om att stoppa asylansökningar i Sverige.