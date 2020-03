Det stora antalet personer som drabbas av coronaviruset är nu överväldigande för varje sjukhus i norra Italien. Sky News rapporterar inifrån coronavirusets epicentrum.

Personalen vinkar oss frustrerande ut ur vägen och skjuter britsar med män och kvinnor försedda med andningsskydd genom korridorerna, rapporterar Sky News utsända. Det är inte kaos, men det är hektiskt.

Britsarna rullas förbi avdelningar som redan är överfyllda av sängar som alla är belagda med människor i fruktansvärd ångest, som kämpar för att få luft till lungorna och håller hårt i aggregaten som pumpar syre till deras lungor som lider av syrebrist.

Jag är på huvudsjukhuset i Bergamo, den hårdast belastade sjukhuset i Italien, i den hårdast drabbade provincen, Lombardiet – och det är riktigt skrämmande, meddelar Sky News utsände.

Korridorer fulla med folk som kippar efter andan

Med andningsskydd, handskar och skyddsdräkt leds Sky News TV-team genom korridorer fulla med människor som kippar efter andan och är mycket sjuka.

– Detta är egentligen ingen avdelning, det är ett väntrum. Vi måste använda varje litet utrymme, säger sjukhusets presstalesperson som guidar TV-teamet.

Den medicinska personalen utkämpar ett krig och de förlorar, rapporterar Sky News.

Det stora antalet människor som drabbas av coronaviruset är nu överväldigande på varje sjukhus i norra Italien, och det kan lätt överbelasta resten av landet också. Personalen arbetar enkelt uttryckt för att försöka hålla sina patienter från att försämras ytterligare. De försöker hindra dem från att dö.

Trots respiratorer: Livet rinner ur patienterna

I grupper samlas vårdpersonalen runt de senaste patienterna. Montering av bildskärmar, dropp och viktigast av allt: koppla på respirator som andningshjälp. Utan vårdinsats rinner livet ut ur patienterna. Riktigt snabbt. Dödligt snabbt.

I nästa lokal TV-teamet kommer till ser ut som en intensivvårdsavdelning, men det är faktiskt bara en akutavdelning. Detta eftersom intensivvården redan är överfull. De som behandlas är nyanlända, men de ser mycket sämre ut än så. Överallt i världen skulle detta vara intensivvårdsfall men här i coronanvirusets epicentrum, krävs det för att kvalificera sig för intensivvård att man är nära dödspunkten, inte ”bara” allvarligt sjuk.

I denna pandemi är allvarligt sjuk en vanlig diagnos. Det är verkligen så illa. Och nya sjuka personer ankommer konstant. Denna mördare-pandemi är praktiskt taget utan kontroll.

Vi har alla hört vad som har hänt här, men ingen journalist har tillåtits här för att se det, tills nu.

Sjukhuset vill att Sky News ska visa världen vad som väntar

Staden Bergamo bjöd in Sky News för att visa alla hur den katastrofala nödsituationen faktiskt ser ut. Det är en situation som man inte upplevt tidigare. Italien vill att andra ska se hur det kan gå. De vill att världens befolkning ska ifrågasätta sina egna regeringars agerande. För det kan inte finnas någon ursäkt längre, som att man ingenting visste. Italien agerade försent. Nu gör andra samma sak.

Ingen förväntade sig detta, ingen förestod ens att vården skulle behandla så många så snabbt. Och det liknar inte influensa, patienterna på sjukhus är allvarligt sjuka och har svår lunginflammation som dödar hundratals varje dag i Italien.

Chefen för akutvård, Dr Roberto Cosentini, säger att de aldrig har sett något liknande, och han och hans personal varnar andra länder att de står på tur.

– Det är en mycket svår lunginflammation, och därför är det en enorm belastning för varje hälsosystem, eftersom 50 till 60 nya patienter varje dag kommer till vår akutavdelning med lunginflammation, och de flesta av dem är så svåra att de behöver mycket höga volymer syre, säger Cosentini.

– Vi blev tvungna att omorganisera vårt akutmottagning och vårt sjukhus för att klara av intensivvården.

Se Sky News reportage: Italy’s hardest-hit city wants you to see how Coronavirus is affecting its hospitals.