Norska regeringen gör unikt ingrepp i norska folksjälen – förbjuder fjällresor till ”hytter”. Men i svenska skidanläggningar är det full fart och öppet i afterski för upp till 499 gäster.

Skillnaderna i hur olika nordiska grannländer agerar börjat bli påtagliga. Norska regeringen meddelade på torsdagen att man förbjuder norrmän att besöka sina ”hytter”, fjällstugorna. Detta eftersom småkommunerna i fjällvärlden inte kan förväntas ta hand om coronasmittade patienter.

Norsk Hyttelag som företräder 600.000 stugägare protesterar mot förbudet.

Men regeringen är obeveklig. På presskonferens igår meddelades beslutet.

– Jag är mycket glad och tacksam för alla hytteägare som följt uppmaningen att åka hem. Men dessvärre är det inte alla som gjort det, säger hälsominister Bent Høie.

Han hade önskat att fler följt uppmaningen, men när så inte skett agerar regeringen och inför förbud, rapporterar Aftenposten.

– Det är ingen mänsklig rättighet att få dra till fjället och hytten mitt i en nationell kris, säger Hans-Erik Ringkjøb, ordförande i en fjällkommun till NRK.

Full fart i svenska fjällen

På den svenska sidan agerar man helt annorlunda. De hotellbokningar som konferensgäster lämnat återbud till, har snabbt fyllts på med privata bokningar.

I Åre ökar oron bland vårdpersonalen för ett coronautbrott under påsklovet, skidortens mest hektiska tid.

– Vi ser en stor risk att vi inte har resurser att klara det, säger Anna Granevärn, primärvårdschef i region Jämtland Härjedalen till Aftonbladet.

– Vi har ingen kontroll över inflödet till Åre. Det finns oro för att folk som hamnat i karantän i stället kommer hit för att åka skidor, tillägger hon.

I norska skidorterna Trysil och Hemsedal har man stoppat liftarna efter beslut från kommunerna. Men inte i svenka Åre, där det nästan är som en vanlig skidsäsong med svettig trängsel på after ski-barerna. Om det inte vore för coronatältet i som lyser rött i snön utanför brandstationen, rapporterar tidningen.

I Åre finns runt 35 000 gästbäddar, vilket gör orten till en riskmiljö, menar primärvårdschefen, precis som i Alperna där coronaviruset först fick fäste i Europa.

– Vi tittar på Italien och vi är rädda att vi ska få något liknande här. Det är en jätteutmaning. Det kan bidra till en ökad smittspridning i samhället. Det kommer dagligen folk med de här symptomen till hälsocentralerna, säger Anna Granevärn. Risken för överbelastning är stor.

I Alperna tror man att smittan spreds via knökfulla after ski-barer, där folk från olika länder samlades. Därför har man sedan i onsdags ställt in liveband och annan underhållning efter skidåkningen. Klubbarna släpper ändå in upp till 499 skidåkare om kvällarna.