Februarisiffran utgör den sämsta hittills för Socialdemokraterna i Ipsos drygt 40-åriga historia. Sverigedemokraterna är istället landets största parti.

Socialdemokraternas nedåtgående kurva fortsätter. Partiet ligger nu sex procentenheter lägre än valresultatet hösten 2018 i Ipsos februarimätning.

För första gången i Ipsos mätningar är stödet för Sverigedemokraterna större än stödet för Socialdemokraterna. Avståndet mellan partierna uppgår i dag till 0,9 procentenheter till Sverigedemokraternas fördel, även om skillnaden ligger inom statistiska felmarginalen.

Det sätter ytterligare tryck på en redan hårt pressad Stefan Löfven. Han har under de senaste veckorna fått intern kritik för sitt partiledarskap och till och med mötts av avgångskrav från enskilda kommunpolitiker, skriver DN.

De tre konservativa oppositionspartierna ökar tillsammans med en procentenhet till 49 procent, medan JÖK-partierna (S, MP, C och L) minskar med en procentenheter till 39 procent. V ligger still på 11 procent.

Omräknat i mandat behåller regeringsblocket plus V minimal majoritet på 176-173 mandat, tack vare att både L och MP kommer över fyraprocentsspärren.

Ipsos har genomfört 1 528 intervjuer (350 via telefonsamtal, 370 via SMS och 808 via en slumpmässigt rekryterad webbpanel) under perioden 14–27 januari 2020.