Ser man på! Järntorget och Långgatorna i Göteborg är nu etta på listan över Europas coolaste kvarter – enligt brittiska The Guardian.

Tidningen skriver att medan Stockholm jobbar hårt för att imponera, har Göteborg ”en coolhet som kommer naturligt”.

Man skriver nostalgiskt om de gamla hamnkvarteren på Göta älvs södra strand, i artikeln 10 of the coolest neighbourhoods in Europe.

Men mest om det brusande stadslivet. Tidningen ger rekommendationer om vad man kan göra kring Järntorget, som att besöka Pustervik och Folkteatern. Man tycker också om att besöka två av stadens bästa skivbutiker samt bara chilla och ta en öl tillsammans med göteborgarna.

Det känns overkligt att läsa om kvarteren som man själv bott nära, visserligen för 35 år sedan, i samma andetag som andra ”coola platser” i Europa, som El Cabanyal i Valencia, Bonfim i Porto, Neukölln i Berlin och Quartier de la Réunion i Paris.

På 1980-talet minns jag stadsdelen, om inte nedgången så ganska ödslig på kvällstid och därmed icke-cool. Fördelen var naturligtvis det centrala läget, precis utanför vallgraven. Men jag kan förstå att området uppfattas som trevligt och avslappnat när kvarteren fått leva upp – området är centralt men lite utanför citykärnan med dess hamngator och paradgatan Avenyn.

Se sitt land lite från ovan

Jag ser att en del fnyser åt utnämningen. Men jag tycker inte vi ska göra det. Perspektivet är turistens, den tillfällige besökarens. Och det är naturligtvis roligt att beresta och kunniga resejournalister lockas av Göteborg.

Och Göteborgs-Posten är snabb att påpeka att det inte är första gången som staden får internationell uppmärksamhet. Även New York Times ”rekommenderar sina läsare att besöka Västsverige år 2020” och när National Geographic listade de bästa matdestinationerna i världen förra året ”fanns Göteborg och västkusten med som enda nordiska destination”.

Jag gläds åt utnämningarna som turiststad. Någonting kan göras rätt ännu, här i landet. Dessutom i kvarter där Vänsterpartiet är största parti bland de boende. När också kommunister är entreprenöriella, eller dras till sådant som är det, finns det ändå lite hopp.