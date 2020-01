Om exakt tre veckor, 3 februari, startar primärvalet i USA. Då går demokratiska partiets registrerade väljare i delstaten Iowa till stormöten för att välja presidentkandidat som ska utmana Donald Trump om Vita huset i november.

Att temperaturen nu stiger märks. Tidigare har Bernie Sanders avhållit sig från att kritisera partikamraterna som han tävlar mot. Men nu har han riktat angrepp mot både den andre vänsterkandidaten Elizabeth Warren och mittenkandidaten Joe Biden, rapporterar Washington Post.

Bernie attackerar

Sanders har instruerat valarbetarna att till väljarna säga att Warren bara är populär bland rika och utbildade, vilket gör henna ovalbar i höst.

Elizabeth Warren har svarat med att säga sig vara ”besviken” på att Sanders splittrar partiet så som han gjorde i förra valet, vilket kostade Hillary Clinton segern. Hon hoppas Sanders ändrar strategi.

Sanders kampanj attackerar nu också öppet den som ligger högst i nationella opinionsmätningar, förre vicepresidenten Joe Biden. Han kritiseras för sin hållning i rasfrågan på 1970-talet och att han röstade för Irakkriget 2003.

Bernie har chans att ta hem kandidaturen

Ett skäl till att Sanders höjer tonläget är att han ligger bra till nu när det börjar bli på allvar. I en rad mätningar, inte minst i Iowa och New Hampshire (som går till primärval 11 februari), har Sanders ökat och har lika stort väljarstöd som Biden. Under sista kvartalet 2019 samlade Sanders in 34,5 miljoner dollar, vilket är 10 miljoner mer än någon annan kandidat, rapporterar CNN.

I olika intervjuer menar Bernie Sanders också att han är mycket bättre på att entusiasmera väljarna än vad Joe Biden är. Och för att slå Trump måste demokratiska partiet kunna engagera arbetare, kvinnor och unga, menar han.

Bernies socialism är inget tomt hot

Också konservativa röster har höjt rösten mot Sanders, ”Han är inte bara en underhållande gammal surgubbe (crank), utan också en förespråkare av verkligt farliga idéer som skapat våld, lidande och inskränkt frihet runt om i världen”, skriver Washington Times i ledare. ”Amerikaner kräver nog inte socialism, men just nu har Sanders en chans att vinna det ena partiets nominering och därmed också presidentposten. Hans framgång kan inte avfärdas som ett tomt hot.”

Opinionsmätningarna går Bernies väg

Enligt senaste opinionsmätningen i delstaten Iowa (pdf) leder Bernie Sanders på 20 procent, medan Elizabeth Warren får 17 procent. Unge Pete Buttigieg har fallit tillbaka till 16 procent och Joe Biden får 15 procent.

I mätning i delstaten New Hampshire (länk) leder borgmästare Pete Buttigieg på 20 procent, med Biden som tvåa på 19 procent, Sanders trea på 18 procent och Warren får 15 procent. Här har Biden och Warren en fallande trend, medan Buttigieg och Sanders har ökat sedan i höstas.

Men som framgår är det väldigt jämt mellan dessa fyra kandidater. De kommande veckorna kommer att vara avgörande. Och när Bernie Sanders nu lagt om sin taktik till att bli mer aggressiv, blir det intressant att se hur det går. Särskilt mellan de mycket vänsterinriktade Sanders och Warren kontra mitteninriktade Biden och Buttigieg.