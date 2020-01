Efter en tids cancersjukdom har den konservative filosofen Roger Scruton avlidit, 75 år gammal. Han var en ledande idédebattör för de framväxande konservativa strömningarna i Europa.

Historikern Timothy Garton Ash säger att Scruton var ”en man med extraordinärt intellekt, kunnande och humor, en stark supporter av oliktänkande bakom järnridån, och en sorts provokativ – ibland upprörande – konservativ tänkare som ett sant liberalt samhälle borde vara glad att ha som utmanare.”

Roger Scruton på SD-konferens 2016. Foto: Dick Erixon.

Roger Scruton var ibland gäst i Sverige och talade inför Sverigedemokraternas utbildningskonferens i juni 2016. Hans föredrag publicerades i svensk översättning i Samtiden: Att söka bekräftelse på vilka vi är.

Mattias Karlsson (SD) skriver nu på Instagram:

”Det var med sorg och bedrövelse som jag alldeles nyss mottog beskedet om att sir Roger Scruton avlidit i sviterna av sin cancer-sjukdom. Västvärlden har förlorat sin främste politiske tänkare och filosof. Den konservativa rörelsen har förlorat sin främste företrädare. Han var min främsta politiska och ideologiska inspirationskälla och en sann förebild. Tack för allt och vila i frid.”

Daily Mail skriver under rubriken En stor intellektuell vars enda brott var att vara konservativ: ”Han var en briljant filosof och en av de mest framträdande konservativa intellektuella i sin generation, ägnade sitt liv åt att kämpa för frihet såväl på universiteten som för dem som förtrycktes bakom kommunismens järnridå”.

Oikofobi

2004 skapade Scruton sin egen definition av det redan etablerade engelska ordet oikophobia (Grekiska: οικία, i betydelsen hus, hem eller bostad), på svenska oikofobi. Fobi mot den egna nationen. Scrutons definition kom av vad han såg som en konsekvent nedvärdering av den egna nationen och dess kultur.

Redaktör och kompositör

Scruton växte upp i nordöstra England, som son i en lärarfamilj. Han tog examen i filosofi vid Cambridge 1965, undervisade sedan på det franska universitetet Pau and Pays de l’Adour. Han doktorerade i Cambridge 1973. Hans karriär som filosofilärare hämmades av hans konservativa hållning så han lämnade universitetsvärlden.

Han var 1982-2001 redaktör för The Salisbury Review, en konservativ tidskrift. Han skrev över 50 böcker om filosofi, konst, musik, politik, litteratur, kultur och religion. Han skrev också två noveller och två operor. Hans främsta böcker anses bland annat vara The Meaning of Conservatism (1980) och How to Be a Conservative (2014). Han var regelbunden skribent i tidningar som The Times, The Spectator och New Statesman.

