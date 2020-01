Polistätheten sjunker i Sverige. Tusentals poliser har bytt till andra jobb de senaste åren. Polisutbildningarna står halvtomma.

År 2010 fanns 20.292 poliser. Förra året fanns det 20.423 poliser. Samtidigt ökade befolkningen från 9.415.570 till 10.323.857 invånare (nov 2019). Invandringen stod enligt SCB för 1.115 .474 personer under perioden 2010-2018.

Över 1,1 miljoner nya invånare från utlandet har följts av 131 stycken nya poliser, mellan 2010 och 2019.

Svenska regeringar verkar inte ha varit särskilt angelägen om att ge polisen några goda möjligheter att svara för svenska folkets säkerhet och trygghet.

För tio år sedan fanns 216 poliser per 100 000 invånare. Förra året var polistätheten 198 poliser per 100.000 invånare. EU-snittet ligger på 318 poliser per 100.000 invånare. Sverige skulle behöva öka sin polisstyrka med mer än 50 procent för att komma upp till genomsnittet i Europa, vilket Samtiden tidigare rapporterat.

Trots att regeringen säger att man satsar på nyutbildade poliser, ger det ingen effekt eftersom så många poliser lämnar yrket långt före pension. Enbart förra året lämnade runt 400 poliser sina jobb, rapporterar SVT. Under de senaste fem åren, 2015 till 2019, lämnade mer än 2.100 poliser yrket utan att gå i pension.

Regeringens mål är att det ska finnas 10.000 fler polisanställda år 2024, men då inkluderar både poliser och andra anställda på polismyndigheten. Mycket talar för att det kommer att gå lika bra som när Stefan Löfven 2013 lovade Europas lägsta arbetslöshet år 2020, medan verkligheten talar för att Sverige snarare tävlar om att ha Europas allra högsta arbetslöshet.

Det är en skam att Sverige haft regeringar under 10-talet som fullständigt struntat i den egna befolkningens trygghet. Ingen kan vara förvånad över att kriminaliteten tar för sig, sprider sig och slår rot på ett sätt som kan vara mycket svår att göra något åt – även om en framtida regering ser till att stärka polisen på riktigt.