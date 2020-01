Hur ska man se på Moderaterna? Var går partiet? Ja, var står partiet idag? Oklarheterna är många. Särskilt som skillnaderna mellan riksdag och Stockholms stadshus tycks växa.

Moderaterna på riksplanet går i en riktning mot att bli tuffare och strängare när det gäller lag och ordning, liksom i migrationspolitiken.

Men i landets största kommun regerar M med KD, C, MP och L där markeringar mot SD är viktigare än god välfärd till kommuninvånarna. De tre sistnämnda partierna ingår ju i Januariöverenskommelsen och utgör därmed stödpartier åt S på riksplanet.

Går det bra att förena en tuffare politik på riksplanet samtidigt som man i Stockholms stad styr med JÖK-partier?

Inte så där, är väl ett snällt svar.

L i Stockholm efterlyser hårdare avstånd till SD

När Liberalerna nyligen bytte gruppledare gjorde den nye flera utfall mot Sverigedemokraterna i DN och ansåg som sin viktigaste uppgift vara att stoppa inflytande för SD. Here we go again!

– Återigen utmärker sig en politiker, denna gång Jan Jönsson (L) nyvald gruppledare i Stockholms stadshus, genom att underordna sakpolitiken och egna politiska idéer till fördel för en markering om hur långt ifrån de står Sverigedemokraterna. Den taktiken går eller har gått, mot sin död i många kommuner och regioner runt om i Sverige, men också i rikspolitiken. Stockholms stadshus lär bli dess sista utpost, säger Peter Wallmark (SD), gruppledare i Stockholms stadshus i en replik till DN.

Moderaterna lokalt är splittrade

Jag frågar Peter Wallmark hur han ser på de lokala Moderaterna i stadshuset.

– M i staden är tydligt toppstyrt men det brinner i organisationen. Tror att riks måste gå in med brandfilten mycket snart annars tappar dom Stockholm helt, säger han.

Wallmark nämner också omröstningen om tiggeriförbud hos Sveriges kommuner och regioner, SKR, som exempel på hur splittrade Moderaterna är på lokalplanet.

– På SKR-kongressen röstade halva M-gruppen med oss i tiggerifrågan, så splittringen är nog större än vi förstår, säger Peter Wallmark.

Skånemoderaterna har vunnit på riksplanet, eller?

I podden ”Samtidigt” har jag beskrivit Moderaternas problem som en dragkamp mellan Skånemoderaternas mer konservativa ansats och Stockholmsmoderaternas mer vänsterliberala. Och att på riksplanet har till slut Skånemoderaterna vunnit.

Men vad betyder det för Stockholmsmoderaterna?

Jag tror det är genom att följa Stockholmsmoderaterna vi kan se vart Moderaterna som riksdagsparti går. Om man i Stockholm fortsätter att underkastar sig JÖK-partierna MP, L och C, då betyder den förändring som Moderaterna i riksdagen försöker sälja in ingenting.

Dubbla ansikten stärker inte moderaterna

Om M inte klarar av att fånga in de sina i riks-fållan, då får det ju konsekvenser för hur vi måste se på Moderaterna. Då är man ju bluffmakare i riksdagen. Man menar ingenting med de stramare förslagen. De är bara till för att bromsa SD. Eller rättare sagt lura väljarna att rösta på M istället för SD, så att väljarna sedan får den gamla Reinfeldtpolitiken.

Exempelvis lovade Moderaterna i Stockholm i valrörelsen 2018 tiggeriförbud, men svek löftet direkt efter valdagen.

Den typen av dubbla ansikten ökar misstron mot Moderaterna. De måste visa att man menar allvar – i hela landet. Ett konkret och effektivt sätt att skapa trovärdighet vore att partiledningen fick Moderaterna i Stockholms stadshus att ställer upp på riksdagsgruppens stramare inriktning om migration, lag och ordning. Det borde inte vara för mycket begärt.