Jul- och nyårsledigheterna har inte fått väljarna att gå tillbaka till Socialdemokraterna. Tvärtom fortsätter raset från redan rekordlåg nivå. Det visar Ipsos januarimätning.

Det är katastrofsiffror för Socialdemokratin: 23 procent (-2).

– Utvecklingen för Socialdemokraterna har varit enormt dramatisk det senaste året. S har tappat sju procentenheter sedan januariavtalet slöts, säger Nicklas Källebring, opinionsanalytiker på Ipsos till DN.

Sverigedemokraterna är största parti, med en knapp procentenhet, vilket gör att det inte med statistisk säkerhet går att fastställa vilket parti som är störst. Partiet har sedan i höstas legat stabilt mellan 23 och 25 procent.

– Sverigedemokraterna har etablerat sig på en högre nivå, konstaterar Nicklas Källebring.

Oppositionen får 48 procent (+2)

De tre oppositionspartierna SD, M och KD får tillsammans 48 procent, en ökning med 2 procentenheter.

Samtidigt får JÖK-partierna 40 procent (-3). Bara med stöd av V når man upp i 51 procent, vilket dock är en minskning med 2 procentenheter.

Mätningen omfattar 1.528 intervjuer (350 via talade telefoni, 370 via SMS och 808 via en slumpmässigt rekryterad webbpanel) under perioden 14–27 januari 2020.