”Det är så sorgligt, ingen bryr sig”, gråter en demokratisk senatorsmedarbetare. ”Åhörarläktaren i senaten gapar halvtom”, klagar vänsterkrönikören Maureen Dowd. Åtalet mot Donald Trump är ett fullständigt fiasko, redan innan presidenten blivit frikänd.

Valsegern för Donald Trump i presidentvalet 2016 var en chock för etablissemangen och vänsteraktivisterna. Redan dagen efter valet började flera demokrater tala om hur man kunde ställa Trump inför riksrätt och bli av med honom.

Under mer än två år hävdade demokratiska politiker och Obamas utsedda chefer inom FBI och säkerhetstjänsterna att Donald Trump varit i maskopi med Ryssland inför presidentvalet. Bara det kunde förklara varför Hillary Clinton inte vann. Trump skulle ställas inför riksrätt. ”Molnen mörknar”, skrev också svensk press. Om och om igen. I två år.

Men när förre FBI-chefen Robert Mueller presenterade sin slutrapport konstaterades att inga som helst bevis fanns mot Trump. Däremot avslöjades att dåvarande FBI-chefen, utsedd av Obama, olagligen avlyssnat medarbetare i Trumps valkampanj.

Plötsligt blev det tyst om Ryssland.

Ett telefonsamtal betyder så mycket

Istället plockade man upp ett telefonsamtal mellan Trump och nye ukrainske presidenten. Det skulle utgöra ett så ”grovt brott eller misstag” att riksrätt var befogat.

Men vänsteraktivisterna har inte lyckats övertyga väljarna om att det ligger något i riksrättsåtalet. Trots att demokratiska politiker fått flera dagar på sig att lägga fram sina anklagelser, struntar amerikanerna i det. De förstår att det bara är teater.

”Åhörarläktaren är bara halvfull och det finns inget av den passion och kittlande nyfikenhet som präglade riksrättsåtalet mot Bill Clinton”, suckar Maureen Dowd i New York Times – och en av de främsta Trump-hatarna i medierna (utan betalvägg här).

Också TV-tittarna flyr från kanaler som sänder riksrätten live.

Maureen Dowd erkänner republikanernas taktiska överlägsenhet, dränkt i bitterhet:

”[Republikanske senatsledaren] Mitch McConnell koreograferade slutet för länge sedan, med demokraterna som förlorare av argumentationen så att den frikände skurken triumferande kan svepa in i Capitolium för att leverera sitt State of the Union-tal.”

Hon ondgör sig också över att ha sett republikanska stabsmedarbetare behandla Senaten som en pub och springandes runt i korridorerna med vinflaskor för att fira.

Fakta talar för Trump

Men även CNN (som också avskyr Trump) – och vars juridiska expert Jeffrey Toobin analyserar åklagarnas och advokaternas sakargument – kommer fram till att ”Presidenten vinner här”. Presidentens advokater framför ”legitimt starka argument för försvaret” säger Toobin enligt Washington Examiner.

På Twitter summeras riksrättsåtalet ur presidentens perspektiv.

SEX FAKTA som sänker Demokraternas åtal:

• Utskriften av telefonsamtalet visar att inga villkor ställdes.

• Ukrainas president Zelensky säger att det inte förekom påtryckningar.

• Ukraina visste inte att utbetalningen av militärt stöd pausades i 51 dagar.

• Inget vittne påstår att presidenten talade om villkor för utbetalning.

• Ukraina fick det militära stödet, utan något i utbyte.

• Trump har stärkt USA:s politiska stöd för Ukraina.

Det är uppenbart för alla att demokratiska partiet vill upphäva förra presidentvalet, och hindra Trump från att ställa upp i höstens presidentval. Men det är inte så det ska gå till i ett västerländskt land. Det är folket som ska bestämma sin politiska ledning, även om vänstern råkar anse att folket har fel.