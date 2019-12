På fredagskvällen slöts muntligt avtal mellan parterna som ska ge kunderna tillbaka TV4 och C More under helgen.

Kunderna hos Com Hems och Boxers kommer att få tillbaka TV4, filmkanalerna C More och andra kanaler under helgen. Det är dock fortfarande inte klart exakt när sändningarna återupptas eftersom förhandlingarna fortfarande pågår, enligt Com Hems ägare Tele2.

– Exakt tid kan vi inte säga i nuläget, men så snabbt som möjligt under helgen, säger Louise Ekman på Tele2:s presstjänst till TT/SvD.