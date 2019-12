På fredagsmorgonen höll brittiske premiärministern Boris Johnson segertal inför partiets valarbetare. Han tackade särskilt alla väljare som aldrig förr har röstat på konservativa.

Det var ett tacktal som inget annat. Boris Johnson kan förmedla skämt och seriösa budskap även mitt i jublande festligheter.

Han konstaterade först att detta var den största valsegern för det konservativa partiet sedan 1980-talet, och så tittade han ut över sin publik och la till: ”Bokstavligen före många av er var födda”.

Storbritannien har blivit konservativare.

”Och med denna valseger kommer vi till slut att… göra vad!?”, frågade Johnson och publiken svarade ”Get Brexit done!” (Genomföra Brexit).

Med detta valresultat kommer det aldrig att bli fråga om en andra folkomröstning om EU-medlemskapet, konstaterade Johnson.

Ödmjuk inför dem som första gången röstat Tory

– Jag har ett budskap till alla som röstade på oss, särskilt till de som röstade på oss konservativa för första gången. Ni må bara ha lånat ut er röst till oss. Ni kanske inte ser er som naturligt konservativa. Och ni tänker kanske återvända till Labour i nästa val.

– Därför är jag ödmjuk över att ni nu har satt tillit till mig och oss. Vi kommer inte att ta er röst för given. Jag kommer att jobba dag och natt för att förtjäna ert stöd i framtiden.

– Vi politiker har misskött oss de senate tre åren. Vi har argumenterat om hur vi ska argumentera, om tonen i våra argument. vi har missat tillfälle efter tillfälle. Jag kommer att sätta ett stopp för detta nonsens.

Boris Johnson på väg för att hålla segertalet.

Uppgiften nu, fortsatte Johnson, är att ta tillbaka kontrollen över landet från Europeiska unionen. Och satsa på att förbättra välfärden i landet, inte minst sjukvården.

– Let get Brexit done, but first let breakfast be done, avslutade han till allmänt jubel tidigt på fredagsmorgonen.

Svenskt systerparti

Det brittiska konservativa partiet startade ECR-gruppen i Europaparlamentet där Sverigedemokraterna ingår. Sverigedemokraterna är också systerparti till det konservativa regeringspartiet genom medlemskapet i ACRE, Alliance of Conservatives and Reformists.