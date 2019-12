Den plötsliga ishalkan i har gjort att busstrafiken i Jämtland, Härjedalen och Västerbotten ställts in.

Skellefteå buss ställer in samtliga bussavgångar i kommunen. Även Länstrafiken i Västerbotten har valt att ställa in ett tiotal av sina busslinjer på grund av det dåliga väglaget. Länstrafiken i Jämtland har under söndagsmorgonen ställt in flera turer på grund av ishalka på vägarna.

Trafikverkets varning för all biltrafik gäller för Jämtlands, Västerbottens, Västernorrlands och Norbottens län, rapporterar SVT.

Det är de snabbt skiftande temperaturerna över och under nollgradersstrecket som orsakar glashalkan.