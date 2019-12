Häromdagen kom en ny chock för det Demokratiska partiet i USA. Mätningar i de delstater som röstade fram vänstersegrar i mellanårsvalet 2018 visar att väljarna där tänker rösta på Trump 2020.

Vänstertidningen New York Times har haft den talande rubriken They Voted Democratic. Now They Support Trump.

”Segrar i mellanårsvalet i Pennsylvania, Michigan och Wisconsin gav Demokraterna hopp om att återta rostbältet som är centrala eftersom de gav presidentposten till Donald Trump 2016”, skriver man.

För att sedan konstatera att nära två-tredjedelar av väljarna i de sex jämna delstater som röstade för Trump, men som valde Demokrater i mellanårsvalet, nu säger att de avser att gå tillbaka till Trump igen. Detta oavsett vem som blir Demokraternas presidentkandidat. Det visar mätning från New York Times Upshot/Siena College.

Demokraternas presidentkandidater för långt till vänster

Detta kan förklaras med att Demokraterna i mellanvalsåret ställde upp kandidater som var moderata snarare än vänster. Men Demokraternas presidentkandidater framstår mer som vänster än mitt, därför har Trump goda möjligheter att vinna tillbaka dem.

Det finns också en tradition bland en stor grupp väljare att rösta emot att ett parti får makten i flera av de åtskilda maktcentra som USA har. När det är en Republikansk president röstar man på en Demokrat till representanthuset, och tvärt om. Eftersom Demokraterna har makten i representanthuset, är dessa väljare beredda att rösta på Trump samtidigt som de återväljer en Demokratisk kongressledamot.

Ekonomin talar för Trump

De ekonomiska realiteterna spelar också in. Tidningen intervjuar en byggnadsarbetare som alltid röstat på Demokraterna, men i förra presidentvalet röstade på Trump.

– På senare år har Demokraterna tappat jobbfrågan och jag trodde Trump kanske skulle kunna skaffa fler jobb. Och ärligt talat, jag har varit i byggbranschen i 21 år och de två senaste har varit de bästa jag någonsin haft, säger Michael Townsend i Pennsylvania.