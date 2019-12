Riksrättscirkusen i USA har givit Donald Trumps valkampanj ny energi. Trump har fått fler supportrar och samlat in mycket pengar till valkampanj genom många smådonationer. Dessutom får han sin sakpolitik beslutad i kongressen.

Så här på Annandag jul kan det vara läge att summera amerikansk politik så som den ser ut i december 2019.

I Washington Post skriver kolumnisten Kathleen Parker under rubriken Trump pobably going to win 2020.

”Inte bara det att hans supportrar är mer lojala än någonsin, hans väljarbas växer. Sedan riksrättsprocessen började har 600.000 nya väljare donerat pengar till republikanska partiet. Bara förra veckan, medan förhören pågick i justitieutskottet, samlade Trumpkampanjen och partiet in 10 miljoner dollar i små donationer.”

Medierna allt mer partiska

Den förre brittiske kvällstidningsredaktören och programledaren i amerikansk TV, Piers Morgan, skriver i en kolumn som publiceras i engelskspråkiga tidningar världen över: Liberal celebrities and shockingly-biased media don’t understand that this will get Trump re-elected.

Journalister firar att det blir riksrätt mot Trump.

Han återger där en Tweet som raderats, eftersom den visar hur politik-redaktionerna på Washington Post och CNN firar att Donald Trump blev åtalad i riksrättsomröstning i representanthuset. Tweeten blottlade hur fruktansvärt partiska medierna är mot Trump.

Piers Morgan menar att vänstern inte tycks förstå att deras aggressiva motstånd mot Trump enbart stärker honom. Allt fler menar nu att riksrättscirkusen kan stärka Donald Trump inför valet.

Genomför sakpolitik

Något som sällan rapporteras i medierna är att sakpolitik bedrivs i amerikansk politik. Samtidigt som riksrättscirkusen pågår har president Trump fått sitt nya frihandelsavtalet som ersätter NAFTA godkänt i representanthuset med 385 ja-röster mot 41 nej.

Trumps migrationspolitik fick sin budget godkänd i december, liksom hans plan för ”Space Force”, den första nya militära grenen på 70 år.

”President Trump kan glädjas åt en extraordinär period av politisk succé de två senaste veckorna, detta trots att Demokraterna försöker få honom avsatt genom riksrättsåtal”, skriver i politiske korrespondenten David Drucker får Washington Examiner under rubriken ’It hasn’t stopped him’: Trump racks up wins, even as impeachment grips Washington.