Textraden är inte tillräckligt originell och Timbuktus kreativa tillskott är begränsat, konstaterar domstolen som avslår stämningsansökan om intrång i upphovsrätten.

Jason ”Timbuktu” Diakité och Universal Music ska ersätta SD i Stockholms stad med 275 400 kronor för rättegångskostnaderna, sedan man förlorat målet om en valaffisch.

Han ”beklagar Patent- och marknadsdomstolens beslut” i en kommentar på Instagram.

Diakité och hans musikbolag stämde partiet eftersom de ansåg att texten på en av Sverigedemokraternas valaffischer kan förknippas med en av hans låtar ”Alla vill till himmelen men ingen vill dö”.

Domstolen beslutade dock att låttexten ”inte är tillräckligt originell” för att vara upphovsrättsligt skyddad. Timbuktus ”kreativa tillskott” vid översättningen av formuleringen anser domstolen vara ”begränsat”.

Domstolen hänvisar till att liknande text finns i flera musikverk, till exempel sjöng Loretta Lynn 1965 ”Everybody wants to go to heaven but nobody wants to die”, samma textrad återfinns hos Peter Tosh 1977 och Glenn Yarbrough 1997.

I Sverige sjöng Eva Roos 1967 ”Alla här på jorden vill till himlen, men ingen vill ju dö”.

I sociala medier får artisten kritik för sitt försök att stämma SD. ”Svårt att hävda rättighet på en låttext som man själv har snott”, är en vanlig kommentar. ”Jag minns när Timbuktu trodde på att dela på saker, när han trodde på äkta socialism”, skriver någon annan. Mattias Karlsson (SD) återger ett ordspråk på Facebook: ”Den som gräver en grop åt andra faller ofta själv däri.”