I början på varje år avger amerikanske presidenten ett tal i kongressen under rubriken ”State of the union”. Hur hade det låtit om en svensk statsminister hade hållit tal på samma tema?

Det är faktiskt ganska enkelt att svara på. Stefan Löfven hade talat på teman som ”vi har varit naiva” och ”vi såg inte detta komma”.

Faktum är att de två statsministrarna Stefan Löfven och Fredrik Reinfeldt kommer att gå till historien som de som lät Sverige falla ner i fruktansvärd otrygghet med utbredd kriminalitet och bestialiskt våld.

Det hade inte behövt ske.

Men etablissemangen valde att inte lyssna på de som varnat för utvecklingen i årtionden.

Hur kommer det sig? Ja, ett enkelt satirisk hopklipp av bilder på Titanic (från sociala medier) ger egentligen hela svaret.

Svenska folket har blivit förda bakom ljuset. Ja, jag anser mig själv vara lurad. Jag var en uttalad förespråkare av alliansregeringen i min blogg, och jag trodde inte att Reinfeldt-regeringen skulle tappa bollen. Jag trodde att det fanns sunt förnuft och vilja att försvara Sverige, vår kultur och våra normer.

Men under migrationskrisen – eller det jag vill kalla ”masspsykosen 2015” – förstod jag att de borgerliga partierna var galet utopiska och tyckte det var helt okej att miljontals människor traskar in i Europa och flera hundra tusen promenerar in i Sverige. Utan kontroll, utan förberedelser, utan konsekvensanalys, utan plan för någonting.

Det var en chock för mig att de borgerliga partierna saknade verklighetskontakt. Man svävade på rosa moln och höll med Jonas Sjöstedt (V) när han sa att humanism demonstrerades när frivilliga serverade kaffe, bulle och gosedjur när ”flyktingar” i tusentals per dag klev av tågen i Malmö, Göteborg och Stockholm.

Alla gamla partier och alla etablissemang – från näringsliv till myndigheter, medier och universitet – ville inbilla svenska folket att så fort en person satte sin fot på svensk mark blev denne omedelbart svensk, med svenska värderingar, normer och moral.

Detta var en galen utopi. Helt verklighetsfrämmande. Om en enskild person sagt det i annat skede hade man blivit inskriven på psyket. Men när hela makteliten omfattas av galenskapen, ja, då blir den en politisk sanning. Uppbackad av alla som betyder något.

Men varje medborgare med lite sunt förnuft insåg ju att hundratusentals människor från helt främmande kulturer har med sig ett bagage som kommer att leda till gigantiska kulturkrockar med det svenska samhället.

Sverige är extremt, inte lagom.

Det finns en välkänd figur från World Values Survey (se figuren ovan) som visar att Sverige ligger högst upp och längst till höger i figuren som kartlägger religion/rationalitet/sekularism och individualism/klankultur. De flesta migranter kommer från regioner som befinner sig motsatt hörn, längst ner till vänster. Mest styrda av religion (islam) och mest knutna till klankulturer utan rättsstat och utan individualism.

Ändå håller Löfven (och för den delen Reinfeldt) fast vid att det inte uppstår kulturkrockar att föra stora volymer människor från primitiva regionerna till utvecklade.

Sanningen är att gängkriminaliteten växer därför att de märker att det inte finns något motstånd. Polisen backar och är bakbundna av politisk korrekthet. Svenskar rör sig ofta ensamma och backas inte upp av någon klan som kan hämnas övergrepp. Svenskar är lätta byten och det är därför man nu förnedrar svenskar genom att tvinga dem att kyssa gängmedlemmarnas skor.

Det är inget konstigt. Så ser det ut i de regioner därifrån de flesta migranter kommer. De inför nu sina normer och kultur i Sverige.

Om svenska folket inte vill ha det så, inte vill bygga upp en svensk klankultur som skjuter/avrättar dem som attackerar någon som angriper en medlem av den egna klanen, utan vill kunna lita på en rättsstat – då måste man välja politiker som ser till att försvara de svenska traditionerna.

Det är bara att välja.