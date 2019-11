Bland 11 000 forskare som varnar för klimatförändringarna har ”Musse Pigg” skrivit under. Det är bara ett av många felaktigheter i uppropet. Om man inte kan ordna en namnlista, hur mycket begriper man då om klimatet?

I går rapporterade SVT om att 11 000 forskare skrivit under ett upprop under titeln ”Världens forskares varning till mänskligheten”. Artikeln skrevs ursprungligen av forskare i USA och Australien, och andra forskare uppmanades skriva under. Totalt samlades över 11 500 namn till listan.

Nu har det visat sig att det bland underskrifterna finns märkliga namn. Exempelvis har ”Musse Pigg, professor vid Musse Pigg-institutet för de blinda i Namibia” skrivit under, uppger SVT.

Enligt en artikel i The Australian fanns dessutom ”Albus Dumbledore”, rektor på Hogwarts – en karaktär ur Harry Potter-böckerna – med bland underskrifterna, liksom en rad andra uppenbart påhittade namn.

I ett meddelande på sin hemsida skriver de ansvariga forskarna att en administrativ miss ligger bakom problemet.

Meningen med uppropet var att kräva åtgärder mot klimatförändringarna.

Dokumentet som publicerats i BioScience varnar för ”obeskrivligt mänskligt lidande” om inte omfattande förändringar sker i mänsklighetens aktiviteter som bidrar till växthusgaser och andra klimatförändrande faktorer.

Forskarna kräver en ”transformering av det sätt som vi regerar, hanterar material, äter och använder energi”. Det är oklart om Musse Pigg anser att jorden går under om fem eller tio år, något forskare sagt sedan 1972.