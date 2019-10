Jimmie Åkesson får sitt hittills högsta förtroende som partiledare. Det visar en ny förtroendemätning från Demoskop, där 36 procent av väljarna uppger att de nu har ganska eller mycket stort förtroende för SD-ledaren.

I den förtroendemätning om partiledarna som Demoskop gjort på uppdrag från Expressen står det klart att endast Ebba Busch Thor (KD) och Stefan Löfven (S) har marginellt större förtroende än Sverigedemokraternas partiledare.

Det är en ökning på nio procentenheter för Jimmie Åkesson (SD) på ett år.

– Okontroversiell är han inte, men en klar majoritet av dessa väljare har en neutral eller positiv uppfattning om Åkesson. SD har stort förtroende i frågor som engagerar den här väljargruppen och i även konkret politik har Moderaterna och Kristdemokraterna närmat sig Sverigedemokraterna i en del viktiga frågor, säger Peter Santesson, opinionschef på Demoskop.

Annie Lööf rasar

Sedan förra året har Annie Lööf (C) rasat från förtroende hos 41 till 26 procent, ett tapp på hela 15 procentenheter. Det kan förmodligen ses mot bakgrund av att hon svikit löftet att rösta fram Ulf Kristersson (M) som statsminister och istället valde Löfven (S). Liksom att hon under många år lovat att inte bli stödparti till S, något som C nu är.

Också Ulf Kristersson har förlorat förtroende, från 43 till 34 procent. Förmodligen därför att Moderaternas linje är oklar sedan C och L dödade allianssamarbetet och M därefter inte funnit någon tydlig linje varken i regeringsfrågan eller om migrationen, där Fredrik Reinfeldts ”öppna era hjärtan” fortfarande belastar partiets trovärdighet.

Undersökningsperiod har varit 2 – 7 oktober 2019 då 1003 intervjuer genomförts via Demoskops slumpmässigt telefonrekryterade webbpanel.