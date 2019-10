President Trump har på sitt Twitterkonto lagt upp foto på den schäfer som jagade IS-ledaren Baghdadi ner i en tunnel, och som skadades när Baghdadi utlöste sin bombväst.

Det här är den amerikanske hund som jagade ner IS-ledaren Abu Bakr al-Baghdadi i den tunnel där han sprängde sig själv till döds i lördags. På förstasidan på New York Post med rubriken Zero Bark Thirty som anspelar på filmen Zero Dark Thirty om jakten på Bin Laden.

”Vi har hävt hemligstämpeln på bilden av den fantastiska hund som gjorde en så viktig insats i att fånga och döda terrorledaren Baghdadi”, skriver president Trump på Twitter.

Schäfern är tränad av USA:s armé, och även om namnet är hemligstämplat har det läckt: Conan, enligt Newsweek och Washington Examiner.

När Conan jagat Baghdadi ner i en tunnel med tre barn som sköldar sprängde han sig och barnen till döds. Conan blev lätt skadad.

– Hunden gjorde en fantastisk insats, sa general Mark Milley, ordförande i generalstaben under presskonferens.

– Den blev lätt skadad men har återhämtat sig och har fått klartecken att återgå i tjänst med sin handhavare, fortsatte generalen.

Också Navy SEAL, som slog ut Usama bin Laden i Pakistan 2011, hade en schäfer med sig, med namnet Cairo. Hans uppgift var att nosa upp eventuella bomber och om nödvändigt attackera motståndare.