Sverige betalar redan mest av alla till i EU-avgift netto per invånare. Men EU vill nu att Sverige ska betala mycket mer. Charlie Weimers kritiserar EU-kommissionens linje och menar att Sverige måste sätta hårt mot hårt.

Budgetförhandlingarna inom EU är i ett intensivt skede. Storbritanniens utträde skapar ett hål som EU-byråkratin vill fylla med höjda avgifter på länder som inte bråkar, inte minst Sverige.

Det är under sitt Sverigebesök som Gert-Jan Koopman, generaldirektör på EU-kommissionen, framför budskapet om att EU-kommissionen föreslår att den svenska avgiften höjs med 40 procent i flerårsbudgeten för 2021-2027.

– Det är inte mer än rättvist att Sverige betalar sin del av EU-budgeten, säger Koopman till Sveriges Radio idag. Han menar att Sveriges avgift inte är särskilt hög om man jämför den med svensk BNP.

Sverige borde vara redo att lägga in veto

Charlie Weimers.

Kritiken mot Koopmans utspel om höjd avgift är stark. Samtiden har bett Charlie Weimers, EU-parlamentariker (SD), kommentera.

– Istället för att vilseleda med hjälp av handplockad statistik borde Koopman jämföra medlemsavgift per invånare, säger Weimers.

– Koopmans uttalande är bedrägligt men logiskt eftersom EU-kommissionens förslag till ny långtidsbudget vill öka Sveriges årsavgift till EU med 15,3 miljarder kronor. Ingen utgift i statsbudgeten ökar lika mycket de kommande åren. Enligt regeringens prognos kommer EU-avgiften uppgå till över 54 miljarder år 2022, en ökning med över 40 procent från 2018.

– Det finns bara ett ansvarsfullt svar på Koopmans uttalande: ta fram ett nytt förslag till långtidsbudget som minskar kostnaderna och omfattningen av regelverken.

– Om så inte sker bör alla partier i riksdagen enas om att Sverige lägger veto mot höjningen av EU-avgiften, avslutar Weimers.

Sverige betalar mest i nettoavgift (euro per invånare).

Svenskar betalar mest

Det är redan så att Sverige betalar mest per invånare till EU. Under åren 2010-15 betalade svenskarna 183 euro per person i EU-avgift netto. Det är mest av alla. Nederländerna betalar 163 euro per invåndare. Danmark 149 och Tyskland 142 euro per invånare, enligt Europaportalen.