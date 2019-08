Det går inte bra för de partier som ingår i regeringsunderlaget, S, MP, C, L. De backar med 1,4 procent medan den konservativa oppositionen ökar.

Novus nya väljarbarometer i augusti visar enligt SVT att Socialdemokraterna fortsätter tappa väljare. Nu ligger man två procentenheter under valresultatet. Samtidigt har Centerpartiet tappat väljare under sommaren och Liberalerna ligger under spärren. Vänsterpartiet står still.

Den konservativa oppositionen ökar sammantaget med 0,9 procentenheter. Trots att Sverigedemokraterna brukar få lägst stöd i Novus, ökar partiet med 1,7 procentenheter. Kristdemokraterna ligger över valresultatet och Moderaterna något under.

TABELL

Novus partisympatier i augusti 2019 (jmf m juni)

Socialdemokraterna: 26,3 (-0,4)

Miljöpartiet: 5,6 (-0,3)

Centerpartiet: 9,4 (-0,7)

Liberalerna: 3,7 (+0,1)

Vänsterpartiet: 9,0 (+/-0)

Moderaterna: 18,5 (-0,3)

Kristdemokraterna: 7,2 (-0,5)

Sverigedemokraterna: 18,4 (+1,7)

2.660 personer svarade i undersökningen via telefon och sms den 5-25 augusti. Deltagarfrekvensen var 52 procent.