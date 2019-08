Det har sänt en chockvåg genom brittisk byråkrati att den nye premiärministern utsett Dominic Cummings till senior rådgivare på Downing Street nr 10.

Dominic Cummings är känd för sin vassa tunga och för sin misstro mot många etablissemang. Han tänjer gärna på gränserna och beskrivs som en lysande och energisk kampanjgeneral.

Han ledde ”lämna”-kampanjen i britternas folkomröstning om EU i juni 2016 till en seger i en valkampanj där nästan alla kommentatorer räknade med att det inte skulle bli Brexit.

Cummings blev därmed historisk. Och i början på året kom en långfilm där han spelas av Benedict Cumberbatch, ”Brexit: The Uncivil War” (HBO). Också filmen har väckt heta känslor, men konservativa Daily Telegraph skiver i sin recension av filmen: ”Dominic Cummings becomes the hero of the hour in this brilliant drama” (Cummings blir hjälten för stunden i detta briljanta drama).

”Jag beundrar Dominic”

I Svenska Dagbladets ledarpodd medverkade i fredags brittiska konservativa magasinet Spectators chefredaktör Fraser Nelson. Han lovordar Cummings i podden.

– Boris utsåg en tidigare kollega till mig, Dominic Cummings, till senior rådgivare. Det beslutet är mer betydelsefullt än något annat när det gäller Johnsons utnämningar. För Cummings är en väldigt sällsynt typ inom politiken. Han är gravallvarlig, han vill inte ha makt eller pengar. Han är en mycket driven och principfast person, men han är inte mycket för att kompromissa, han satsar på resultat.

Tove Lifvendahl frågar om det porträtt av Cummings som ges i filmen stämmer.

– Ja, när jag såg filmen fascinerades jag av hur väl Benedict Cumberbatch hade fångat Dominic, hans eftertänksamhet, hans udda sidor, säger Fraser Nelson som personligen känner både Cummings och Boris Johnson, som han efterträdde som redaktör på Spectator.

Vass och kontroversiell

Dominic Cummings är kontroversiell därför att han inte håller inne med kritik. I BBC-artikel heter det om utnämningen att han ”har ett rykte om sig att vara extremt kvicktänkt, fräck och frispråkig”. Man nämner att han kritiserades av en parlamentskommitté i våras då han vägrade vittna inför dem.

Han har också kritiserat konservativa partiets ministrar, och kallat förre Brexitminister Davis ”trög” och ”lat som en padda”.

Det råder ingen tvekan om att Cummings ”för med sig bristande respekt för auktoriteter men också en intellektuell skärpa” till Downing Street, skriver BBC.

Nigel Farage och nya Brexitpartiet – som är EU-parlamentets allra största parti tillsammans med tyska kristdemokraterna – har välkomnat Cummings utnämning. Allt medan myndighetschefer känner ”oro”.

BBC menar att han inte är en lagspelare och inte ens är omtyckt, men likväl förmådde leda lämna-kampanjen till seger genom rå viljekraft, personlighet och intellektuell briljans.

Skaka om

Västvärldens myndigheter och makthavare är så trygga och säkra i sina maktpositioner att de slutat bry sig om sina uppdragsgivare: folket.

Därför krävs förändring. Nya kvastar sopar bäst. Vi behöver på högsta nivå personer som bryter mönstret, skakar om institutioner och dess anställda. För det krävs nya politiker och rådgivare med karaktärer och uthållighet som gör att de kan skära igenom alla floskler och etablera ny mentalitet. De måste givetvis vara extremt kompetenta och kunniga, men också – verkar det som – buffliga, vassa och hänsynslösa.

*

