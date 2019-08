För några år sedan sågs energiminister Anders Ygeman som en tänkbar partiledarkandidat, nu är frågan hur länge det dröjer innan han sparkas från regeringen – igen.

Många ifrågasätter omdömet hos Anders Ygeman sedan han gått till nazitokigt angrepp mot Norges statsminister Erna Sohlberg.

Till Expressen säger statsvetaren Jenny Madestam att han trampade rejält snett med sitt Twitterangrepp på Norges statsminister.

– Det finns risk att oppositionen tar tillfället i akt att kommentera just Ygeman och hans lämplighet, säger hon.

Det var i måndags som Norges konservativa statsminister Erna Solberg, under en pressträff om angrepp mot en moské i Bærum fick fråga om svenska nazisters eventuella påverkan.

– Vi har sett att när de demonstrerar så är det några lokala och så kommer det folk från Sverige. Det är ett försök att organisera sig i grannländerna. Då är det viktigt att vi skapar en motståndskraft mot det i Norge, sa hon bland annat.

Ygeman lät via Twitter håna grannlandets regering med att den borde ”se sig själva i spegeln”, innan den talade om Sverige.

Hans tweet fick kritik från Erna Solbergs parti Høyre och regeringspartnern Fremkrittspartiet, men också från svenska politiker. ”Plumpt och pinsamt”, skrev Ebba Busch Thor.

Den här affären kan tvinga statsminister Stefan Löfven att uttala sig, menar Jenny Madestam.

Och i riksdagen kan oppositionen åter väcka krav på misstroende mot Anders Ygeman, som redan har tvingats avgå som statsråd en gång sedan han inte informerade statsministern om it-haveriet hos Transportstyrelsen. Skälet skulle enligt honom vara att han inte hittat ett avlyssningssäkert rum att tala med statsministern i.

– Att det är just han som är ute på lite hal is gör saken än värre, och det finns risk att oppositionen tar tillfället i akt att kommentera just Ygeman och hans lämplighet, konstaterar statsvetaren.