Ännu ett mord har utförts av ungdomar som kan räkna med rabatt på straffet. Detta vansinne får fortsätta därför att de flesta riksdagspartierna är måna om att låta unga kriminella komma lindrigt undan.

Av de fyra som nu är gripna för dubbelmordet i Danmark i juni, på ledande medlemmar i ett kriminellt gäng från norra Stockholm, är tre tonåringar.

De kan räkna med lindriga straff. På gängkretsar finns enligt Expressen ett uttryck: ”Att brösta en fyra för att bli en hundragubbe”. Det betyder att man är villig att ta fyra års sluten ungdomsvård för mord – för att bli en fullvärdig gängmedlem.

Enligt svenska etablissemang ska det vara billigt att döda. I alla fall om man är under 21 år.

I måndags dömdes tre tonåringar mellan 16 och 18 år för människorov och grov misshandel, efter att de hållit en 45-årig man inlåst i en lägenhet i Farsta under en veckas tid. Tonåringarna torterade och förnedrade sitt offer, bland annat genom att skära in orden ”Fuck the police” i hans lår, och sedan hälla salt och sprit i såret. De hotade både mannen och hans son till livet. Straffet blev sluten ungdomsvård i mellan 14 och 21 månader.

Enligt svenska etablissemang är tortyr något man inte bör straffa hårt. I alla fall om förövarna är unga.

Samtiden har rapporterat om hur Socialdemokraterna är i färd med att svika sitt vallöfte om att avskaffa ungdomsrabatten vid fängelsestraff. Den kommer, kanske, att begränsas så att den gäller tills man fyllt 18 år och inte, som idag, till 21 år.

Utöver SD, vill M och KD (nu, men de gjorde inget under åtta år i regeringen) att denna groteska rabatt för mord och tortyr avskaffas.

Som alltid är det svenska väljarkåren som bestämmer om man vill ha rabatter på mord och tortyr om den utförs av unga, eller inte. Det gäller att rösta rätt.