I Luxembourg pågår den årliga konferensen med OSCE, Organization for Security and Co-operation in Europe, som består av parlamentariker från 57 nationer. Där bildades ny parlamentsgrupp för konservativa reformister, på initiativ av SD:s Björn Söder.

OSCE:s Parlamentariska församling håller sin 28:e årskonferens i Luxembourg. Temat är “Advancing Sustainable Development to Promote Security: The Role of Parliaments.”

OSCE bildades 1975 och är världens största säkerhetspolitiska mellanstatliga organisation. Man arbetar med rustningskontroll, för mänskliga rättigheter, pressfrihet och rättssäkra val. OSCE har över 3000 anställda.

Bland talarna på årskonferensen märks Steny Hoyer, majoritetsledare i USA:s representanthus.

I år bildades en ny parlamentsgrupp för Conservatives and Reformists, på den svenske delegaten Björn Söders initiativ.

Söder blev också vald till vice ordförande i gruppen tillsammans med John Whittingdale, från brittiska Tories. Till ordförande valdes Grzegorz Bierecki, från polska Lag och rättvisa. Alla valen skedde enhälligt och deklarationerna från Reykjavik och Prag antogs som grunddokument för gruppen.

Gruppen diskuterade också arbetssätt och en strategisk linje för hur gruppen ska utvecklas och växa antogs.