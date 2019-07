I Piteå angreps en kvinna under festivalen ”Piteå Dansar och Ler” av tio män mitt på stan. I Fagersta våldtog tre maskerade män en tonårig grabb mitt på dagen.

I fredags samlades tio män runt en kvinna i korsningen Uddmansgatan-Prästgårdsgatan i Piteå, mitt under stadens musikfestival.

– En av dem är aktiv och utför en handling som enligt lagen ses som en våldtäkt, säger polisens förundersökningsledare till Aftonbladet.

Kvinnan var omringad av gänget, men lyckades till slut ta sig loss.

– Hon sparkade och slog sig fri och sprang därifrån, säger polisen.

Ingen av männen har ännu identifieras och polisen vädjar om hjälp från allmänheten. De nio männen som omringade kvinnan kan misstänkas för medhjälp till våldtäkt efter att ha ”befrämjat brottet”.

Gruppvåldtäkt i Fagersta mitt på dagen

Tidigare i sommar överfölls en tonårspojke som hölls fast då han blev våldtagen av tre maskerade män på en måndagseftermiddag i Fagersta.

Brottet ska ha inträffat vid 16-tiden på eftermiddagen och pojken fördes efter händelsen till sjukhus.

– Vi går inte in på några detaljer med hänsyn till målsägandes låga ålder samt av utredningsskäl. Men jag kan bekräfta att vi har fått in en anmälan från en person som är under 18 år och som vi rubricerar som grov våldtäkt, säger polisens presstalesperson till Expressen.

En av Fagerstaborna som tidningen pratat med i centrum är en äldre man som reagerade på att han såg flera unga män på moped under måndagseftermiddagen.

– De satt två och två på var sin moped, och två av dem var maskerade. De andra hade mössa eller huva neddragna. Och så i dag läste jag att polisen sökte maskerade ungdomar.

– Det känns som att det händer så mycket otryggt. Och aldrig ser vi några poliser ute här i Fagersta, säger en annan Fagerstabo.

– Det känns som att våldet eskalerar, säger en lärarstuderande till tidningen.