Svenska kommittén mot antisemitism, SKMA, riktar skarp kritik mot det judehat som Socialdemokratiska Ungdomsförbundet skanderade i 1 maj-tåg i Malmö.

”Krossa sionismen” skanderar SSU:arna. Nyheter idag rapporterade med bild och ljud. Dagen förmedlade text. Inga andra medier rapporterade om de uppseendeväckande budskapen i regeringspartiets demonstration.

SKMA har lagt ut följande fördömande mot SSU:

”Men när det talas om att ’krossa sionismen’ handlar det inte sällan om något annat: ett förnekande av Israels existensrätt och en önskan om att staten ska upphävas eller just ’krossas’. Om detta är vad demonstranterna i Malmö avsåg är det allvarligt. Det är en oacceptabel och antijudisk hållning som inte hör hemma i demokratiska partier. Det är viktigt att SSU:s ledning nu tydligt klargör detta.”

Först sedan SKMA riktat allvarlig kritik mot Socialdemokratin har vissa andra medier rapporterat. SVT i SSU-demonstranter sjöng ”krossa sionismen” – kritiseras för antisemitism och Expressen iSSU: ”Krossa sionismen” – kritiseras efter 1 maj-tåg.

Antisemitismen utbredd också i brittiska Labour

Att svenska Socialdemokratin hyser antisemitism och inte gör något åt det, är inte unikt. I Storbritannien har det på senare år varit känt att Socialdemokraternas systerparti Labour har stora problem med denna form av rasism, utan att man gör något åt det.

På 1 maj skrev den ledande vänstertidningen Guardian om de massiva problemet med rasism i arbetarrörelsen, under rubrikenJeremy Corbyn is either blind to antisemitism – or he just doesn’t care

Jeremy Corbyn är Stefan Löfvens motsvarighet. Frågan är om etablerade medier i Sverige förmår analysera Löfvens parti och granska om det lider av samma blindhet eller likgiltighet mot antisemitism som dess brittiska motsvarighet.

När kommer utrensningarna i SSU?

SD:s toppkandidat till EU-parlamentet Charlie Weimers frågar i debattartikel: När kommer uteslutningarna? Han hänvisar också till en statlig tysk rapport: ”Kartläggningen visar med andra ord på en utbredd antisemitism inom islamiska grupper, och pekar på judehatet i Mellanöstern och Nordafrika som en avgörande källa.”