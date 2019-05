EU vill inte låta Storbritannien lämna med goda villkor, utan bestraffa landet. Därför krånglar processen med Brexit och utträdet är flyttat till oktober. Därför måste britterna välja ledamöter till EU-parlamentet.

Och i det valet ser Nigel Farage ut att göra en stormande comeback. Han lämnade partipolitiken när folkomröstningen 2016 slutade som han önskade, med ett utträdesbeslut.

Nu har han startat Brexit Party inför EU-valet.

Och hans parti är störst i YouGov-mätning utförd för The Times. Hans EU-skeptiska parti får 30 procent av rösterna, medan Labour får 21 procent och Tory bara 13 procent, rapporterar Daily Express.

Nigel Farage lovade att förändra politiken när han kampanjade i Wales i veckan. Han talade inför en publik på 2.000 i en utsåld arena.

”Detta här är en kamp inte bara om Brexit, det handlar inte bara om att få oss ut ur Europeiska Unionen. Det handlar faktiskt om att svepa bort den politiska klassen, som tjänar inga andra än sig själva. Detta handlar om att förändra politiken för gott.”

Den omedelbara uppgången för Farage nya parti avslöjar ett djupt missnöje i delar av folket mot hur politikerna i London och Westminster hanterar Brexit.

Regeringen har hoppats på att inte behöva betala något pris för det försenade utträdet ur EU, något som man nu inte ser ut att kommer undan, säger statsvetaren Andrew Glencross till tidningen.