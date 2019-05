MEDIEANALYS. En mot judar förnedrande satirteckning har publicerats i New York Times. Efter kritik har den raderat i tidningens nätupplaga, men det krävdes demonstrationer för att tidningen skulle be om ursäkt för tilltaget.

Vänstermedier blir allt mer extrema. New York Times har länge gått i spetsen. Och de som menar att vänstern alltmer närmar sig islamister kan se trenden bekräftad när tidningen publicerar islamistiskt inspirerat judehat.

En fredsmäklande imam i Australien fördömer teckningen så som IS-propaganda.

”Om du undrar vilken sorts bilder IS-ledaren al-Baghdadi skulle hänga på väggen, behöver du inte gå längre än till New York Times teckning som utmålar judiska folket som hundar. Militanta islamistiska texter refererar judiska folket som avkomma från grisar, apor och hundar”, skriver Mohamad Tawhidi på Twitter. (Nu är det väl inte bara i ”militanta texter”, utan i för islam centrala texter som judar beskrivs på detta sätt.)

”Vi står med Israel och fördömer antisemitism i alla dess former, även New York Times politiska teckningar”, skrev USA:s vicepresident Mike Pence på Twitter.

Seth Frantzman vid Jerusalem Post är kritisk till teckningen som trycktes jämte en kolumn av Thomas Friedman. “New York Times borde skämmas. Hur svårt är det i en tid av ökad antisemitism att inte publicera en antisemitisk teckning? Detta är en ledande tidning. Många inom tidningen måste ha sett den innan den gick i tryck. Och ingen sa något?”

New York Times har meddelat att man raderar teckningen från nätupplagan, vilket framgår av deras meddelande här till höger. Men som synes bad tidningen inte om ursäkt.

Först när flera judiska organisationer började demonstrera utanför The New York Times lokaler i New York bestämde man sig för att till slut be om ursäkt. Vänstermedier tycks ha svårt att inse det moraliskt förkastliga med islamistiskt influerat judehat.

