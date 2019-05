Till Expressen har Kristina Winberg (SD) avslöjat partiets toppnamn i EU-valet Peter Lundgren (SD) ska ha tafsat på en kvinna för drygt ett år sedan.

Under sin valturné i Hörby säger partiledaren Jimmie Åkesson att han har fortsatt förtroende för Peter Lundgren.

– Vi har pratat med alla berörda och lagt särskild vikt vid det som den berörda kvinnan säger, berättar Åkesson för medieuppbådet.

Detta ger sammantaget en annan bild av det inträffade än den som har rapporterats i medierna.

– Bedömningen är att han kan sitta kvar, säger Åkesson till TT.

Peter Lundgren har för Expressen medgett att han tagit på en kvinnlig partikamrat och att hon ”puttade undan händerna”.

Det ska ha skett sent under en festkväll för mer än ett år sedan. Kvinnan har inte gjort någon anmälan om händelsen. Däremot har Kristina Winberg spelat in ett privat och förtroligt telefonsamtal med kvinnan och sparat det i över ett år, för att lämna det till Expressen en vecka före valdagen.