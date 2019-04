En lokal jihadistisk grupp med stöd av internationellt nätverk uppges ligger bakom de terrorattacker som dödade 290 och skadade 500 kristna och turister på Sri Lanka på söndagen.

Polisen har hittills gripit 24 personer i en rad polisräder.

– Vi utgår ifrån att attackerna inte utfördes av en isolerad grupp personer från Sri Lanka, säger regeringstalespersonen Rajitha Senaratne enligt BBC. ”Utan stöd från ett internationellt nätverk hade attackerna inte kunnat äga rum”, säger talespersonen.

Den lokala islamistiska extremistgruppen Nations Thawahid Jaman anses inte ha kapacitet att utföra en så sofistikerad och koordinerad attack på egen hand. Det är känt att gruppen har kontakter med andra likasinnade i Pakistan, Malaysia och Filippinerna.

Dessa attacker ser ut att komma direkt ur terrorhandboken som IS, al-Qaida och andra globala extremister sprider, säger psykiatrikern Anne Speckhard, chef för International Center for the Study of Violent Extremism vid Georgetown University till New York Times.

Sex självmordsbombare från Sri Lanka utförde närmast samtidiga explosioner vid tre kristna kyrkor och två turisthotell (vid ett hotell sprängde sig två självmordsbombare). Ytterligare två explosioner skedde något senare utmed vägen till flygplatsen och vid ett motell, rapporterar Fox News.

Minst 12 personer bland de döda var utlänningar från Indien, Japan, Storbritannien och USA, rapporterar Washington Post i Sri Lanka blames local Islamist extremist group for Easter bombings that killed 290.

Tre syskon i samma danska familj dödades också, rapporterar Danmarks Radio. 46-årige förläggaren Anders Holch Povlsen var på ön med fru och fyra barn.

Se mer: Daily Mail i Did ISIS help plot the carnage? , Wall Street Journal i Sri Lanka Points to Islamic Militants in Easter Bombing Attacks ,