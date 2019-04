Författaren Björn Ranelid står inte Greta efter i att tala för en godare och snällare värld. Men han tycker mänsklighetens räddning handlar om annat än klimatet.

I Ranelids krönika i Kvällsposten tidigare i april ger han en pik till Greta Thunberg och alla med klimatångest:

”Just i detta ögonblick dör inte en enda människa av att medeltemperaturen på jorden har ökat med cirka 1,5 grad på ett hundra år, men däremot dödas tusentals barn, kvinnor och män i krig, terrorangrepp och mord.

Inte ett enda skolbarn i Sverige protesterar på en fredag eller måndag mot krigen i världen, trots att det är viktigare än allting just nu. Ingen skolkar från skolan och håller upp plakat med slagord mot barbariet och terrorn.”

Att sätta världsproblemen i perspektiv är rätt. Det finns så mycket mer än klimatet som pockar på uppmärksamhet. Och även när det gäller klimat så är det inte så enkelt (se tex artikel om smutsiga elbilar).

Men när Ranelid vill få oss att tro att om ”bara” alla människor vägrade att kriga, dräpa och mörda skulle det bli paradis på jorden, då blir han själv en uttolkare av vår tids svenska naivitet.

Då håller jag mer på Theodor Roosevelt som sa att man ska vara vänlig, men alltid vara redo att ta fighten för sitt land (speak softly but carry a big stick).

Eller som Winston Churchills råd löd: ”I krig: var bestämd, i förlustens timme: var trotsig, vid seger: var storsint, i fred: visa god vilja”.(In War: Resolution, In Defeat: Defiance, In Victory: Magnanimity, In Peace: Good Will.)

Theodor Roosevelt och Churchill hade båda varit soldater i strid innan de blev historiska statsmän. De visste att man inte kan vara snäll när någon vill döda, besegra eller förslava de sina. Men också att striden har sin tid, medan man i andra stunder ska vara generös.

Både Ranelid och Greta tror att det räcker med viljan vara god. Det är naivitet i sin prydno.

Att det inte håller bevisas ju redan av att Ranelid kräver att fred ska överordnas klimatet för att godheten ska segra, medan Greta låter klimatet vara allt annat överordnat för att uppnå godhetens rike på jorden.

Nå – anser Greta att Ranelid är ondskefull när han sätter fred före klimat?

Sverige borde se naivitetens apostlar för vad de är: personer utan svar på hur den stora världens problem löses.

Däremot ger kristendomens läror och Jesus predikningar utmärkt moralisk vägledning för hur vi själva, var och en som enskilda personer, borde leva i vår lilla värld. Att bry oss om vår nästa i vardagen. Att du och jag som enskilda personer ger vår tid och andra konkreta uppoffringar till den människa som behöver stöd och hjälp i vår egen närhet.

Det är äkta godhet, till skillnad från pratiga utläggningar som mer tycks handla om att visa upp sig som god, snarare än att själv göra gott genom personlig uppoffring.