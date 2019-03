”Det verkar vara en terrorattack”, säger antiterrorstyrkans chef i Utrecht där minst en dödats och flera skadats sedan en man öppnat eld på flera håll i staden under förmiddagen.

Skolor och andra institutioner i Utrecht stängdes omedelbart efter skottlossningen och stadsborna uppmanades att hålla sig inomhus eftersom den misstänkte jagas fortfarande.

– Skottlossning förekom på flera platser i Utrecht. En stor polisoperation är på gång för att gripa gärningsmannen, sade antiterrorstyrkans chef Pieter-Jaap Aalbersberg vid en presskonferens på eftermiddagen.

– Det verkar vara en terroristattack, sade Aalbergsberg.

Totalt kaos

Den lokala tv-kanalen RTV Utrecht talade med ett ögonvittnet som var på väg hem då han såg en kvinna liggande på marken vid spårvagnshållplatsen. Flera män försökte dra bort kvinnan, men männen sprang bort, då det hördes ännu fler skott vid hållplatsen som ligger något utanför stadskärnan.

– Det var totalt kaos som rådde, säger vittnet.

Hotnivån i Utrecht med omnejd har höjts till den högsta nivån fem, och säkerheten har skärpts över hela Nederländerna.

Premiärminister Mark Rutte säger att ”situationen är mycket oroande”.

Rikspolisens talesman Bernhard Jens bekräftade att ingen ännu har gripits och sade att ”en förklaring kan vara att personen har flytt i en bil.”

Rötter i Turkiet

Mannen som jagas, är 37 år gammal med rötter i Turkiet uppger polisen som under eftermiddagen gav ut en bild av mannen, skriver finsksvenska Yle.

– Polisen ber er att spana efter den 37-årige Gökman Tanis i anslutning till händelserna i morse. Akta er för att närma er honom, varnade polisen i ett uttalande.

