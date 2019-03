Folkets förtroende för statsminister Stefan Löfven rasar, medan det ökar för oppositionsledarna Jimmie Åkesson, Ebba Busch Thor och Ulf Kristersson.

Snart två månader efter Januariöverenskommelsen (JÖK) och valet av Stefan Löfven till statsminister tappar både tre av de fyra ingående partiledarna i förtroende, enligt Demoskop.

Samtidigt ökar samtliga konservativa oppositionsledare sitt förtroende hos svenska folket. Mest för KD-ledaren Ebba Busch Thor men också för Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson.

– Stefan Löfven har haft ett rätt högt förtroende under regeringskrisen, men det har runnit av lite grann nu när det är över. Nu börjar vardagen återvända igen, säger Peter Santesson vid Demoskop till Expressen.

Stefan Löfven hade under hösten ett förtroende på 40 procent, men har nu fallit tillbaka. Annie Lööf (C) och Jan Björklund (L) som bytte sida från de borgerliga till de rödgröna ligger långt under det stöd man haft tidigare.

TABELL

Partiledarnas förtroende i mars 2019 (jmf m förra mätningen)

Ebba Busch Thor (KD): 44 procent (+6)

Jonas Sjöstedt (V): 38 procent (+4)

Stefan Löfven (S): 36 procent (–4)

Ulf Kristersson (M): 35 procent (+3)

Jimmie Åkesson (SD): 29 procent (+1)

Annie Lööf (C): 25 procent (–2)

Jan Björklund (L): 20 procent (+3)

Gustav Fridolin (MP): 16 procent (–1)

Isabella Lövin (MP): 15 procent (–6)