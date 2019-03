De IS-terrorister som sedan tidigare återvänt från striderna för ”kalifatet” går fria. I Sverige fortsätter de begå grova brott. Myndigheterna står handfallna.

Det visar granskning som stiftelsen Doku.nu och Expressen gjort av återvändarna från Syrien.

Bland de brott som begåtts av återvändare på plats i Sverige finns grov utpressning, grov misshandel och misshandel, ofredande, övergrepp i rättssak, penningtvättsbrott och ett stort antal grova bedrägerier.

Mordåtalad efter saxattack

En av dem, Mubashir Qadar, 31, högg en nedslagen man med saxen i ansiktet. Minst sju hugg träffar offret, enligt polisens utredning. När Qadar tidigare i år åtalades för det brutala mordet i Örebroförorten Vivalla var det lite mer än fem år efter att han återvände från krigets Syrien. Han nekar till mord men medger att han utdelat hugg med sax.

En annan 31-åring som också återvänt från IS deltog i samma misshandel utdelade flera sparkar mot huvudet på den liggande personen. Han står åtalad för grov misshandel.

Terrorforskaren Magnus Ranstorp vid Försvarshögskolan säger att det är anmärkningsvärt många av individerna som återvänt från Syrien som har begått allvarliga brott.

– Den här kategorin av personer har en lägre våldströskel än normalt. Samtidigt är många av dem fortfarande inne i den småkriminalitet som de höll på med redan innan de reste till Syrien, säger han till Expressen.

I granskningen framkommer att återvändare från Syrien har kontakter in i kriminella gängmiljöer. Och det finns exempel på att utredningar om brott knutna till kriminella gäng och nätverk leder in i miljöer med återvändare från Syrien.

Filmer med halshuggningar

Ett sådant exempel är Volvoarbetaren Al Amin Sultan från Göteborg som anslöt sig till en av de jihadistgrupper i Syrien som senare kom att uppgå i terrorsekten IS.

Sedan han återvänt till Sverige hävdar han att han bara kört ambulans. När polisen gjorde razzia i hans lägenhet på Hisingen i Göteborg fann man bevis som senare skulle få Al Amin Sultan dömd för grov utpressning i ett stort narkotikamål med förgreningar in i gängmiljön. Dessutom upptäcktes också ett USB-minne med bilder och filmer från Syrien.

En av filmerna visade hur två män fick halsarna avskurna i ett industriområde utanför Aleppo tidigt under sommaren 2015. Al Amin Sultan skulle senare pekas ut som en av flera göteborgare på plats och han avtjänar nu ett livstidsstraff på Kumla.

Kringflackande liv i Sverige

Flera av återvändarna från jihadistgrupper i Syrien som Doku och Expressen kartlagt har även återkommande fällts för mindre allvarliga brott, som olovliga körningar och snatterier. En del verkar i dag leva ett mer kringflackande liv utan adress.

Granskningen har inte varit enkel att göra. De som en gång under det islamiska kalifatets höjdpunkt gav sitt stöd till terrorsekten IS håller i dag en betydligt lägre profil. När reportrarna Magnus Sandelin (Doku.nu) och Daniel Olsson (Expressen) söker kontakt med en 27-åring, som även efter återkomsten till Sverige uttryckt sympatier för IS och tagits av polisen flera gånger med kniv på allmän plats, avslutar han direkt samtalet utan ett ord, när de presenterat sig. Han besvarar sedan inga samtal.