Tidningen The Conservative gör profil på Jimmie Åkesson inför EU-valet. I analysen konstateras att Sverigedemokraternas agenda uppfattas som sansad överallt, utom i Sverige.

Tidningen berättar att Sverigedemokraterna har vuxit fram som en ledande kraft i Sverige det senaste årtiondet.

The Conservative finner att Sverigedemokraterna är ett parti som skulle uppfattas som måttfullt och i mitten av skalan i vilket land som helst, utom i Sverige.

SD har ökat snabbt

”Huvudskälet till partiets ökade stöd är att väljarna tröttnat på att bli uppläxade om multikulturalism och tolerans. Väljarna vill ha en normal europeisk diskussion om fördelar och nackdelar med migration.”

Tidningen gör en profil av Jimmie Åkesson och intervjuar förstanamnet på partiets EU-valsedel, lastbilsföraren och EU-parlamentarikern Peter Lundgren som nominerats till årets EU-parlamentariker.

– Vi är det enda parti som prioriterar svenska medborgares välfärd före massinvandring, säger Jimmie Åkesson.

Partiet vill frysa invandringen, inklusive familjeåterförening, och möjliggöra för migranter att återvända till sina hemländer. De flesta svenskar håller med, skriver tidningen. Man återger mätning utförd av Pew Research. Där svarar 52 procent att de vill se minskad invandring, 33 procent svarar att de vill se oförändrad nivå och 14 procent vill öka invandringen.

Utges varannan vecka

Tidningen ges ut av Alliance of the Conservatives and Reformists in Europe (ACRE). I Europaparlamentet samlas dess medlemmar i gruppen för konservativa reformister, ECR, som Sverigedemokraterna tillhör. I den ingår brittiska Tory, polska Lag och rättvisa (PiS), Dansk Folkeparti, Sannfinländarna och en rad andra partier.

Tidningen trycks varannan vecka, och finns alltid tillgänglig på nätet: www.theconservative.online.

Samtidens redaktör Dick Erixon kommer att bidra med material till The Conservative fram till valet.