Det går inte bra för L, C och MP. De tappar väljare och två av dem ligger under riksdagsspärren och skulle inte komma in i riksdagen om det vore val idag.

Tre av Socialdemokraternas stödpartier tappar i opinionen enligt TV4:s sammanställning av opinionsmätningar, utförd av Göteborgs universitet.

Högst över höstens riksdagsval ligger Sverigedemokraterna, med en ökning på över 2 procentenheter. Också Kristdemokraterna och Vänsterpartiet ligger över valresultatet.

Omräknat i mandat väger det helt jämt mellan det vänsterliberala blocket (S, V, C) och den konservativa oppositionen (SD, M, KD) – 175 mot 174 mandat i riksdagen.

TABELL ”TV4 Väljaropinion” februari 2019

(jmf med valresultat, procentenheter)

Sverigedemokraterna: 19,6 procent (+2,1)

Kristdemokraterna:7,9 procent (+1,6)

Vänsterpartiet: 9,3 procent (+1,3 )

Socialdemokraterna: 28,7 procent (+0,4)

Miljöpartiet: 3,9 procent (-0,5)

Centerpartiet: 7,7 procent (-0,9)

Moderaterna: 18,1 procent (-1,7)

Liberalerna: 3,5 procent (-2,0)