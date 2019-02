TV-serien som avslöjar varför Donald Trump vann. Så kan ”Veep” beskrivas. Här blottläggs obarmhärtigt partipolitikens inneboende hyckleri, det som fick amerikanska folket att i protest välja Trump.

Det blir en sjunde säsong av satirserien ”Veep” i vår. Oklarheterna har inte orsakats av fallande tittarsiffror utan av att huvudrollsinnehavaren Julia Louis-Dreyfus drabbades av bröstcancer 2017. Men nu till våren 2019 är hon tillbaka för en sista säsong som den skenhelige, självupptagne och alltid (utåt) politiskt korrekte politikern Selina Meyer.

HBO-serien har vunnit 62 priser, varav 17 Emmy. Den skapades av Armando Iannucci, vars omisskännliga satiriska stil känns igen från långfilmer som The Death of Stalin (2017) och In the Loop (2009) liksom från TV-serien The Thick of It (BBC 2005).

Armando Iannucci har i intervjuer pekat ut politikers manipulationer via medier, det som på engelska kallas ”spin”, som orsak till politikernas förlorade förtroende. Han definierar detta med ett exempel. När en minister hellre än att använda sina idéer och ideal bara säger, ”Ok, vad fungerar bäst i medierna?” – då har manipulerandet tagit över.

Det är just denna skenhelighet, politikernas systematiska och beräknande manipulationer, som hans filmer och tv-serier ständigt driver med.

Också Hugh Laurie har en roll i ”Veep” med Julia Louis-Dreyfus.

Och ”Veep” är lysande i detta avseende. Hemligheten är att man format en otroligt begåvad ensemble av skådespelare runt den lysande stjärnan Julia Louis-Dreyfus. Jag har nog aldrig sett så många som så skickligt utnyttjar väldigt olika mänskliga drag för att göra komik i löjliga situationer, dråpliga replikväxlingar och blottlägga mänskliga svagheter som maktbegär, behov av att synas och av att få vara med i gänget. Allt det som kan göra att kompetens och sakargument hamnar i bakgrunden.

Oftast glömmer vi att politik i hög grad drivs av personliga begär, medan politikens innehåll för många i politiken har en sekundär roll. ”Veep” är obarmhärtig i att visa på politikernas svaga sidor.

Jag kanske drar det för långt, men man skulle kunna säga att ”Veep” visar att de flesta av vår tids makthavare på regeringsnivå är som Donald Trump – fast bättre på att dölja det. Trump är vad han ser ut att vara. De andra döljer det. Därför vann han. Han var mest äkta bland alla lögnhalsar.

Politisk satir kan hjälpa oss att förstå vår samtid. Men ger inte lösningarna. Frågan är vad vi ska göra åt detta tillstånd. Jag vill tro på att väljarkåren, när flertalet medborgare insett att kejsaren är naken, kommer att kasta nuvarande logik över ända. På samma sätt som Sovjetkommunismen föll när majoriteten ryssar till slut, efter 70 år, förstod att den var byggd på lögner, kommer de partier att straffas som försöker dölja globaliseringens effekter.

Satirer som ”Veep” kan påskynda att denna förståelse blir mer vittomfattande. De är en sorts utbildning om politikens baksidor. Och att förstå, är första steget för att sedan vilja förändra.

Att skratta åt smarta och underfundiga dialoger behöv alltså inte bara vara underhållning. De kan också vara kulturell bildning på riktigt.

*

Här några repliker:

Selina: Jag är vicepresident, era små jävla idioter! De där människorna borde tigga och be om mitt stöd. Dörren här borde vara hälften så hög så att folk bara kunde komma in i mitt kontor på sina förbannade knän!

– – –

Pressekreteraren Mike: Bara en liten ändring i talet.

Selina: Vaddå?

Mike: Plastindustrin har tydligen talat med presidenten. Vita huset vill inte att vi nämner olja eller plast. Det är struket.

Selina: Har de gått över talet helt och hållet?

Mike: Oh, ja, fram och bak. Och utan romans.

Selina: Men det är ju det talet ska handla om. Vad blir kvar? Att jag säger “hej” och ett antal prepositioner?

– – –



Hjälpredan Garry: Okej, jag har kaffe, jag har ginseng, jag har proteinkakor. Vill du ha nåt av det?

Selina: Nej.

Garry: Nej?

Selina: Jag behöver det där knarkare tar, du vet, när det tar poliser 15 skott för att stoppa honom.

– – –

Politiske assistenten Jonah: Jag ska tillbaka till Vita huset. Fan, vad jag älskar att säga det.

– – –

Kampanjledaren Amy: Om det är något fult knep jag inte står ut med, så är det ärlighet.

– – –

Stabschefen Ben: Jag hatar erkännanden – om de inte blivit slagna ur någon.

– – –

Opinionsanalytikern Kent: Jag respekterar din tydlighet. Den är nästan hotfull.

– – –

Bitr kommunikationschef Dan: Hej, Jonah! Du vet, kompis, jag har varit elak och jag är ledsen för det.

Jonah: Vilken sorts idiot tror du att jag är?

Dan: Får jag välja?

– – –

Selina: Kan vi inte bara säga att det blev fel?

Dan: Nej, ma’am, hela världen skulle ta notis.

Ben: Yeah, fruktansvärt dålig PR. Du kan lika gärna köra en självmordsbenägen clownbil in i Lincoln monumentet.

– – –

Kongressman Furlong: Det här är min favoritstund, när de alla låtsas att de gillar varandra. Fuck Broadway, det här är verkligt skådespeleri!!

– – –

Senator Tom: Ibland får man chansa. Olyckligtvis vann inte vår häst.

Selina: Nej, verkligen inte! Den föll vid första hindret, blev skjuten och nu har nån fransk jävel stoppat den i en baguette!

– – –

Kent: Du kommer att förändra Amerika som bara krig och fluorid kan.

– – –

Selina: Kan jag verkligen skylla på ett annat land för något de inte gjort?

Ben: Det har varit en hörnsten i amerikansk utrikespolitik sedan spansk-amerikanska kriget 1898.

– – –

Kongressman Rakes: Så Vita huset sände inte Jonah hit för att försvara lagförslaget så att man medvetet underminerade det?

Ben: Nej, nej. Läs mina läckra läpar: nej.

– – –

Ben: Det är tre S att hålla reda på, fru president – styrka, stabilitet och bullshit.

– – –

Mike: Det är ett gott tecken att vi vann i Dixville Notch.

Dan: De har en befolkning på 12 personer, Mike.

Mike: Jag vet, men byn är känd.

Gary: Jesus startade med 12.

Ben: Okej, men han vann inte heller i New Hampshire.

– – –

Mike: Du vet, Dan, att se dig försöka vara vänlig är som att se en bebis röka en cigarett. Det är cool på nåt sätt, men också väldigt oroväckande.

– – –

Selina: Mitt presidentskap har just fångats med en hora från Sunset Boulevard, och jag måste få Amerika att tro på att jag bara gav henne skjuts hem.

*

