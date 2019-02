Fyra av de fem partier som röstade fram Stefan Löfven som statsminister backar i ny mätning och tappar majoriteten i riksdagen. SD ökar mest.

Efter ett val brukar de partier som bildar regering gå framåt i opinionen. Så inte denna gång. L och MP hamnar långt under riksdagsspärren och skulle inte komma in i riksdagen om det vore val idag. S och C tappar tillsammans nära tre procentenheter.

Sverigedemokraterna ökar mest, med två procentenheter och ligger nu på en rekordnivå i Novus, till 21,2 procent.

Om det vore val idag skulle Stefan Löfven inte längre ha en majoritet i riksdagen. De fem partierna som röstade fram honom skulle bara få 173 mandat, medan M, KD och SD skulle få 177 mandat.

”För tidigt att säga”

Enligt Torbjörn Sjöström på Novus har Liberalerna aldrig legat så lågt som nu i deras mätningar. Det är dessutom statistiskt säkert att partiet ligger under spärren till riksdagen.

– Det där bygger ju på ett nytt mittensamarbete, och det är kanske inte så konstigt att väljarna är lite avvaktande inför det. Jag tror att det är för tidigt att säga än vad väljarnas slutgiltiga de kommer att bli, säger Liberalernas partisekreterare Maria Arnholm till SVT.

Regeringspartierna är inte trovärdiga

– Det här visar vad folk tycker om den här nya regeringen och överenskommelsen med Liberalerna och Centerpartiet. Vi har också sett i regeringsbildningen hur de andra partierna har behandlat oss, men också vilka frågor som har hamnat i fokus. Där är de andra partierna inte trovärdiga medan vi är det, säger riksdagsledamoten Paula Bieler som sitter i Sverigedemokraternas partistyrelse.





Novus har intervjuat 3045 personer per telefon under tiden 14 januari till och med den 3 februari. Andelen osäkra var 6 procent.