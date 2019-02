I år är det 20 år sedan euron infördes. De flesta länderna har förlorat tillväxt och välstånd på att gå med i valutaunionen, visar en ny studie.

Italien, Frankrike och Portugal har förlorat mest välstånd på euron, men också länder som Belgien har sämre BNP-utveckling än vad man skulle haft utan euron.

Det menar den tyska tankesmedjan Centre for European Policy i en ny studie, 20 Years of the Euro: Winners and Losers, som rapporteras av bland annat Deutsche Welle.

Italienarna har i snitt förlorat 73.000 euro under åren 1999-2017 då man haft den gemensamma valutan (c:a 750.000 svenska kronor/person).

Fransosen har förlorat välstånd för 56.000 euro i snitt under denna period.

De enda länder där man vunnit på eurons införande är Tyskland och Nederländerna. Tyskar har fått sitt välstånd höjt med 23.000 euro per person under 1999-2017 och holländarna med 21.000 euro.

I länder som Grekland och Spanien har välståndsutvecklingen blivit ungefär lika dålig med euron som den skulle blivit utan den gemensamma valutan.